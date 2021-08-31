Укр

Когда школьники будут отдыхать во время учебного года: календарь каникул

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Иллюстративное фото Новость обновлена 31 августа 2021, 17:07
Иллюстративное фото

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не может превышать 30 дней

В украинских школах учебный год в 2021 году начнется 1 сентября, а завершиться должен не позднее 1 июля 2022. За школьными партами ученики проведут не менее 175 дней, вместе с тем у них будет четыре периода каникул.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Когда школьники будут отдыхать в 2021 — 2022 году

"Телеграф" подготовил подробный график каникул согласно рекомендациям Минобразования:

Школьные каникулы в 2021-2022 учебном году
Школьные каникулы в 2021-2022 учебном году

Стоит отметить, что график каникул в школах может меняться в зависимости от их потребностей. Также на него может влиять эпидемиологическая ситуация.

Главная рекомендация Минобразования по поводу каникул — их продолжительность не может превышать 30 дней, за исключением летних каникул.

Кроме того, школьники будут отдыхать на праздники:

  • 14 октября — День защитника Украины
  • 25 декабря — католическое Рождество
  • 8 марта — Международный женский день
  • 25 апреля — Пасха
  • 1 мая — День труда
  • 9 мая — День Победы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в трех областях Украины планируют отложить учебный год. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях планировали начать обучение с 20 сентября.

Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Мир
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что ждет украинцев с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Токио
Организаторы Паралимпиады отвергли претензии россиян по поводу отказа украинца Цветова делать фото с их спортсменами
Дата публикации
Категория
Максим Веракса (справа) с бронзовой медалью Паралимпиады в Рио
Еще 2 медали: украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" в плавании
Дата публикации
Категория
Из-за учения на границе украинские военные будут в полной боевой готовности
Кремль получил заряд уверенности и может снова ударить по Украине, - ветеран АТО