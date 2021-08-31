Когда школьники будут отдыхать во время учебного года: календарь каникул

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не может превышать 30 дней

В украинских школах учебный год в 2021 году начнется 1 сентября, а завершиться должен не позднее 1 июля 2022. За школьными партами ученики проведут не менее 175 дней, вместе с тем у них будет четыре периода каникул.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Когда школьники будут отдыхать в 2021 — 2022 году

"Телеграф" подготовил подробный график каникул согласно рекомендациям Минобразования:

Школьные каникулы в 2021-2022 учебном году

Стоит отметить, что график каникул в школах может меняться в зависимости от их потребностей. Также на него может влиять эпидемиологическая ситуация.

Главная рекомендация Минобразования по поводу каникул — их продолжительность не может превышать 30 дней, за исключением летних каникул.

Кроме того, школьники будут отдыхать на праздники:

14 октября — День защитника Украины

25 декабря — католическое Рождество

8 марта — Международный женский день

25 апреля — Пасха

1 мая — День труда

9 мая — День Победы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в трех областях Украины планируют отложить учебный год. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях планировали начать обучение с 20 сентября.