Когда школьники будут отдыхать во время учебного года: календарь каникул
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Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не может превышать 30 дней
В украинских школах учебный год в 2021 году начнется 1 сентября, а завершиться должен не позднее 1 июля 2022. За школьными партами ученики проведут не менее 175 дней, вместе с тем у них будет четыре периода каникул.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Когда школьники будут отдыхать в 2021 — 2022 году
"Телеграф" подготовил подробный график каникул согласно рекомендациям Минобразования:
Стоит отметить, что график каникул в школах может меняться в зависимости от их потребностей. Также на него может влиять эпидемиологическая ситуация.
Главная рекомендация Минобразования по поводу каникул — их продолжительность не может превышать 30 дней, за исключением летних каникул.
Кроме того, школьники будут отдыхать на праздники:
- 14 октября — День защитника Украины
- 25 декабря — католическое Рождество
- 8 марта — Международный женский день
- 25 апреля — Пасха
- 1 мая — День труда
- 9 мая — День Победы
Ранее "Телеграф" сообщал, что в трех областях Украины планируют отложить учебный год. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях планировали начать обучение с 20 сентября.
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