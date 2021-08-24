У школі під Києвом за тиждень до навчання немає ні парт, ні вчителя для першокласників (фото)

Вчителька відмовилася від роботи у школі, адже громада не забезпечила її житлом

У одній зі шкіл у Броварського району на Київщині батьки поскаржилися на повну відсутність меблів та вчительки, представленої керівництвом, для учнів першого класу.

Про це пізно ввечері у понеділок, 23 серпня, повідомив народний депутат Остап Єднак у Facebook.

Так, мова йде про школу у Зазимській ОТГ Броварського району. Як пише нардеп, у червні він з іншими батьками майбутніх першокласників зустрілися з директором школи, яка показала і клас, і майбутню вчительку для дітей.

"Нам представили вчительку, показали клас, який на той момент слугував спортзалом для секції дзюдо, без ремонту. В липні-серпні директор зобов’язався завезти парти, обладнання, вирішити питання житла для педагога", — написав Остап Єднак.

За словами нардепа, батьки "скинулись" на клас — там побілили стіни, поремонтували підлогу, повісили нові жалюзі. Крім того, були оплачені книжки та матеріали. Однак, за 7 днів до навчання клас повністю пустий, а вчителька відмовилася від роботи у цій школі, адже ОТГ не забезпечило її житлом.

Ось як виглядає клас для першокласників у школі Зазимської ОТГ зараз:

Пустий клас для першокласників у школі Зазимської ОТГ

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, школа в Києві неприємно вразила психотерапевта. За словами експерта, там хочеться не вчитися, а вколотися і випити алкоголю.