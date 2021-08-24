В школе под Киевом за неделю до обучения нет ни парт, ни учителя для первоклассников (фото)

Учительница отказалась от работы в школе, ведь община не обеспечила ее жильем

В одной из школ в Броварского района Киевской области родители пожаловались на полное отсутствие мебели и учительницы, представленной руководством, для учеников первого класса.

Об этом поздно вечером в понедельник, 23 августа, сообщил народный депутат Остап Еднак в Facebook.

Так, речь идет о школе в Зазимской ОТГ Броварского района. Как пишет нардеп, в июне он с другими родителями будущих первоклассников встретились с директором школы, которая показала и класс, и будущую учительницу для детей.

"Нам представили учительницу, показали класс, который на тот момент служил спортзалом для секции дзюдо, без ремонта. В июле-августе директор обязался завезти парты, оборудование, решить вопрос жилья для педагога", — написал Остап Еднак.

По словам нардепа, родители "скинулись" на класс — там побелили стены, отремонтировали пол, повесили новые жалюзи. Кроме того, были оплачены книги и материалы. Однако, за 7 дней до обучения класс полностью пустой, а учительница отказалась от работы в этой школе, ведь ОТГ не обеспечила ее жильем.

Вот как выглядит класс для первоклассников в школе Зазимской ОТГ сейчас:

Пустой класс для первоклассников в школе Зазимского ОТГ

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, школа в Киеве неприятно поразила психотерапевта. По словам эксперта, там хочется не учиться, а уколоться и выпить алкоголя.