Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)

Київська психотерапевт Василиса Левченко поділилася неприємними враженнями від однієї з київських шкіл, де явно хочеться не вчитися, а вколотися і випити алкоголю.

Своїми враженнями вона поділилася в Instagram.

Так, на думку психотерапевта, спортмайданчик, де вона присіла, "манить випити на ньому горілки з пластикового стакану і принести закладку".

Левченко також показала стілець, на якому, "напевно, стратять трієчників".

Також вона згадала про запах шкільного мокрого паркету, який "помили дерев'яної шваброю з гнильною ганчіркою і запах ганчірки для дошки" і "як смердить тушкованою капустою з столовки, як зі спортзалу несе гумовими м'ячами і потом".

Як повідомляв "Телеграф", в Подільську Одеської області школяр з 8-го класу підірвав петарду прямо посеред уроку, в результаті чого сам постраждав.

Також в одному з підручників для 10 класу в Україні знайшли посилання на порносайт.