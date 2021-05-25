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Вівторок, 25.05.2021
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Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
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Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)

Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
06:47 Сьогодні Телеграф

Київська психотерапевт Василиса Левченко поділилася неприємними враженнями від однієї з київських шкіл, де явно хочеться не вчитися, а вколотися і випити алкоголю.

Своїми враженнями вона поділилася в Instagram.

Так, на думку психотерапевта, спортмайданчик, де вона присіла, "манить випити на ньому горілки з пластикового стакану і принести закладку".

Левченко також показала стілець, на якому, "напевно, стратять трієчників".

Також вона згадала про запах шкільного мокрого паркету, який "помили дерев'яної шваброю з гнильною ганчіркою і запах ганчірки для дошки" і "як смердить тушкованою капустою з столовки, як зі спортзалу несе гумовими м'ячами і потом".

Як повідомляв "Телеграф", в Подільську Одеської області школяр з 8-го класу підірвав петарду прямо посеред уроку, в результаті чого сам постраждав.

Також в одному з підручників для 10 класу в Україні знайшли посилання на порносайт.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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Київ, Відео, Школи.
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