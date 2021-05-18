"Нашли чем заинтересовать": в учебнике для старшеклассников нашли ссылку на сайт для взрослых

Тема ляпов в учебниках для украинских школ никогда не устареет, а в сети продолжают появляться все новые тому подтверждения.

Интересную "пасхалку" нашли в учебнике по украинскому языку для 10 класса авторства педагога, лингвиста, литературоведа Александра Авраменко.

В одном из заданий по видам коммуникаций была найдена ссылка на ресурс для взрослых.

Соответствующая ссылка размещена на странице 189. В тексте задания школьникам рассказывается о ситуации в Новомиргороде в контексте дискуссии о необходимости носить школьную форму.

Стоит отметить, что данный учебник выпущен в 2018 году, а сайт с "клубничкой" был зарегистрирован лишь в 2020-ом. Вполне вероятно, что на момент его издания по этой ссылке можно было бы найти совсем другую информацию.

Как сообщалось ранее, в одном из учебников по "Основам здоровья", ученикам младших классов предлагали провести эксперимент с окурком.

Отметим, что Минобразования знает о подобных проблемах, а министр образования Сергей Шкарлет анонсировал создание нового порядка конкурсного отбора учебников.