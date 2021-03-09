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"Должно быть стыдно": министр образования Украины оправдался за ляпы в школьных учебниках

"Должно быть стыдно": министр образования Украины оправдался за ляпы в школьных учебниках
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф

Министр образования Украины Сергей Шкарлет выразил недовольство качеством школьных учебников. 

Об это он написал в своем Телеграм-канале.  

"Сейчас еженедельно имеем новые скандалы из-за несуразицы в учебниках вроде "лечебной соды" или "глинтвейна для разогрева". Это лишь незначительная часть недостатков, которые просто стали публичными", - написал он. 

По словам Шкарлета, в учебниках, печатавшихся в 2015-2020 годах, таких ляпов намного больше. К этому выводу пришли эксперты Института модернизации содержания образования (ИМСО).

"Я уже писал, что моим предшественникам необходимо иметь стыдно за такую работу. Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества", - заявил министр. 

Шкарлет сообщил, что в ИМСО начался процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников.

По его словам, полные электронные версии учебников будут в доступны на всех этапах отбора, а помимо того будет обеспечена открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса. 

Как сообщалось ранее, задача на умножение в одном из учебников для младших классов поставила сеть в тупик.

В другом учебнике школьникам предлагалось взять сигарету и окурок, чтобы сравнить их на предмет окраса фильтра. 

А в третьем школьникам демонстрируют историю российской антарктической станции "Восток".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Минобразования, Школа, Учебники, Сергей Шкарлет.
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