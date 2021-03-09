"Должно быть стыдно": министр образования Украины оправдался за ляпы в школьных учебниках

Министр образования Украины Сергей Шкарлет выразил недовольство качеством школьных учебников.

Об это он написал в своем Телеграм-канале.

"Сейчас еженедельно имеем новые скандалы из-за несуразицы в учебниках вроде "лечебной соды" или "глинтвейна для разогрева". Это лишь незначительная часть недостатков, которые просто стали публичными", - написал он.

По словам Шкарлета, в учебниках, печатавшихся в 2015-2020 годах, таких ляпов намного больше. К этому выводу пришли эксперты Института модернизации содержания образования (ИМСО).

"Я уже писал, что моим предшественникам необходимо иметь стыдно за такую работу. Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества", - заявил министр.

Шкарлет сообщил, что в ИМСО начался процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников.

По его словам, полные электронные версии учебников будут в доступны на всех этапах отбора, а помимо того будет обеспечена открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса.

Как сообщалось ранее, задача на умножение в одном из учебников для младших классов поставила сеть в тупик.

В другом учебнике школьникам предлагалось взять сигарету и окурок, чтобы сравнить их на предмет окраса фильтра.

А в третьем школьникам демонстрируют историю российской антарктической станции "Восток".