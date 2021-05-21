На Одесчине подросток попал в больницу, подорвав петарду в школе (видео с места)

В Подольске одесский школьник из 8-го класса взорвал петарду прямо посреди урока, в результате чего сам пострадал.

Об этом 21 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса ИНФО". Там также поделились видео с места инцидента.

Из-за взрыва петарды школьник школы №2 получил ожоги и его увезли в больницу прямо с урока.

По словам свидетелей, парень поджег петарду и намеревался выкинуть, но не успел.

Видео с места происшествия, которое сняли очевидцы:

Напомним, что 21 мая в Таганроге ученик школы №8 на весь клас непристойно высказывался в сторону преподавательницы.

В то же время в Прикамье в лицее №1 10-классник во время урока с ножом напал на учительницу физики, перерезав ей горло из-за плохой оценки.