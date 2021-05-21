Российский школьник стал звездой сети, наговорив непристойностей учительнице (видео)

В Таганроге российский ученик школы №8 стал звездой сети после того как на весь клас не постеснялся наговорить непристойностей учительнице.

Об этом 20 мая сообщил "Блокнот Таганрог".

"Щас будет …* (совершать половой акт) училку, …* (совершать половой акт) училку щас будем, ни …*(мужской половой орган) себе...", - такие выражения слышали ученики во время урока от одного из одноклассников.

Видео инцидента:

Учительница Рыжих Наталья Николаевна, которая тогда вела урок имеет 28-летний стаж педагога и является учителем высшей категории.

Отметим, что такого рода неуважительное отношение со стороны ученика Андрея, случай не редкий. Материться в школе, по словам родителей, для него почти норма. Данное поведение ребенка продолжается уже 3 года.

В свою очередь директор школы на все закрывает глаза. Его даже не смутило слова мальчика, что он хочет повторить сценарий, который произошел в школе в Казани.

Напомним, что на Львовщине произошел скандал в одной из школ, где учитель информатики якобы угрожала ученику 7-го класса ножом.