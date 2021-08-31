Литиме весь день: ряд областей України 1 вересня накриє штормом

Багато українців ризикують потрапити під сильний дощ

У середу, 1 вересня, відразу ряд регіонів України накриють дощі, — йдеться перш за все про Закарпаття, Карпати і Прикарпаття, але дістатися може також північним областям.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Відзначається, що під штормове попередження потрапили чотири області — Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська.

На території чотирьох областей оголошено штормове попередження на 1 вересня

При цьому, за даними Gismeteo, у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях дощ очікується протягом всього дня.

При цьому, вдень в Ужгороді і Чернівцях, а у Львові під вечір разом з дощем можливі прояснення, в той час як в Івано-Франківську сонячних променів чекати не варто.

Також в прогнозі видно, що дощами також може накрити Рівненську, Волинську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Полтавську і Сумську області, а температура повітря там не перевищуватиме в середньому 19-24 градусів тепла вдень і може опуститися до 10 градусів вночі.

Прогноз погоди в Україні на 01.09.2021

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