Похолодання, дощі, вітер: синоптик Наталка Діденко дала невтішний прогноз на початок осені
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Найбільш інтенсивні опади очікуються на Лівобережжі
В Україну 2 вересня прийдуть холодні атмосферні фронти, у зв’язку з чим температура повітря значно впаде. У більшості областей пройдуть дощі, місцями очікуються сильні вітри аж до штормових поривів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.
У четвер, 2 вересня, температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів. Тепліше буде на Півдні та Сході країни, а от прохолодніше — на Заході.
При цьому у більшості регіонів пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Лівобережжі.
У той же час Наталка Діденко попереджає, що 2 вересня Україну накриє сильний північно-західний вітер аж до штормових поривів. Тому синоптик радить одягатися тепліше.
У Києві 2 вересня також очікується сильний вітер та цілком ймовірний дощ. Температура повітря у столиці коливатиметься від +14 до +15 градусів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні на День знань. Теплу погоду синоптики прогнозували лише на Півдні країни, а от у решті областей температура повітря дуже відрізняється.
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