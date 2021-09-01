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Похолодання, дощі, вітер: синоптик Наталка Діденко дала невтішний прогноз на початок осені

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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В Україні очікуються сильні пориви вітру та дощі Новина оновлена 01 вересня 2021, 11:04
В Україні очікуються сильні пориви вітру та дощі

Найбільш інтенсивні опади очікуються на Лівобережжі

В Україну 2 вересня прийдуть холодні атмосферні фронти, у зв’язку з чим температура повітря значно впаде. У більшості областей пройдуть дощі, місцями очікуються сильні вітри аж до штормових поривів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

У четвер, 2 вересня, температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів. Тепліше буде на Півдні та Сході країни, а от прохолодніше — на Заході.

При цьому у більшості регіонів пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Лівобережжі.

У той же час Наталка Діденко попереджає, що 2 вересня Україну накриє сильний північно-західний вітер аж до штормових поривів. Тому синоптик радить одягатися тепліше.

У Києві 2 вересня також очікується сильний вітер та цілком ймовірний дощ. Температура повітря у столиці коливатиметься від +14 до +15 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні на День знань. Теплу погоду синоптики прогнозували лише на Півдні країни, а от у решті областей температура повітря дуже відрізняється.

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