Дощі і похолодання: якою буде погода 31 серпня

Опади накриють схід України і північну Сумщину

У вівторок, 31 серпня, дощі із західних областей України почнуть пересуватися на схід, а ось на півночі, півдні та в центрі країни варто очікувати прояснень.

Про це в понеділок, 30 серпня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, 31 серпня опади не покинуть захід України, а також накриють схід і північну Сумщину.

Що стосується температури, то на заході варто очікувати + 17-22 градуси Цельсія, на півночі буде + 19-24, а на сході, півдні та в більшій частині центральних областей повітря прогріється трохи сильніше — до + 23-28 градусів Цельсія.

Діденко прогнозує, що 31 серпня погода в столиці України Києві буде ясною, а температура складе приблизно 23 градуси Цельсія. Дощу вдень очікувати не варто, але він буде в ніч з 30 на 31 серпня.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода у вівторок:

Погода в Україні 31 серпня

Крім того, Діденко дала прогноз на 1 вересня і сказала, що в цей день на заході, півночі та в деяких регіонах центральної частини країни можуть пройти дощі, а ось на сході та півдні буде сухо. Також Діденко попередила, що вже з 2 вересня в Україні стане значно холодніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю, 30 серпня, потужна злива затопила вулиці Києва — через потоки, пішоходи по щиколотку брели по воді, а автомобілі "плавали" по дорогах.

Також ми писали прогноз погоди на тиждень з 30 серпня по 5 вересня.