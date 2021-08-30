Дожди и похолодание: какой будет погода 31 августа

Осадки накроют восток Украины и северную Сумщину

Во вторник, 31 августа, дожди из западных областей Украины начнут передвигаться к востоку, а вот на севере, юге и в центре страны стоит ожидать прояснений.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает синоптик Наталия Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, 31 августа осадки не покинут запад Украины, а также накроют восток и северную Сумщину.

Что касается температуры, то на западе стоит ожидать + 17-22 градуса Цельсия, на севере будет +19-24, а на востоке, юге и в большей части центральных областей воздух прогреется немного сильнее — к +23-28 градусам Цельсия.

Диденко прогнозирует, что 31 августа погода в столице Украины Киеве будет ясной, а температура составит приблизительно +23 градуса Цельсия. Дождей днем ожидать не стоит, но он будет в ночь с 30 на 31 августа.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода во вторник:

Погода в Украине 31 августа

Кроме того, Диденко дала прогноз на 1 сентября и сказала, что в этот день на западе, севере и в некоторых регионах центральной части страны могут пройти дожди, а вот на востоке и юге будет сухо. Также Диденко предупредила, что уже со 2 сентября в Украине станет значительно холоднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 30 августа, мощный ливень затопил улицы Киева — из-за потоков, пешеходы по щиколотку брели по воде, а автомобили "плавали" по дорогам.

Также мы писали прогноз погоды на неделю с 30 августа по 5 сентября.