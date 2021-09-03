Відразу 10 українських вузів потрапили в рейтинг кращих університетів світу: інфографіка

Українські університети не пробилися в ТОП-500 світового рейтингу.

Українські вищі навчальні заклади регулярно потрапляють до світових рейтингів кращих вишів. Так, відразу десятка університетів з різних міст України зайняли свої місця в World University Rankings 2022.

Перелік опублікували на сайті журналу Times Higher Education.

"Телеграф" підготував інфографіку з переліком кращих вузів України за версією британського видання.

Рейтинг українських університетів

У список українських вишів рейтингу потрапили університети з Сум, Львова, Харкова, Дніпра, Чернівців та Києва.

Відзначимо, що перші три позиції посіли престижні вузи з Великобританії і США — Оксфорд, Каліфорнійський технологічний інститут і Гарвард.

Рейтинг закладів вищої школи Times Higher Education 2022 охоплює університети з майже сотні країн і територій і налічує понад 1600 вишів. Він будується на основі 13 показників ефективності за чотирма напрямками: викладання, дослідження, міжнародні перспективи і передача знань.

У попередньому рейтингу вишів на 2022 рік, який публікувала консалтингова компанія з Великобританії розташування українських вузів в переліку було іншим. Тоді в ТОП серед вітчизняних навчальних закладів вирвався Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, тоді як в списку від Times Higher Education лідирує державний університет Сум.

До світового рейтингу вузів потрапили і ті університети, які традиційно користуються популярністю в українських випускників, зокрема Львівська політехніка і КНУ імені Тараса Шевченка.

Раніше "Телеграф" писав, куди найчастіше подавали заяви абітурієнти в 2021 році.