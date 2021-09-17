Корпоратив на мільйон: "Укртрансгаз" влаштував гулянку, забувши про свої мільярдні збитки (відео)

Директор компанії Сергій Перелома відмовився називати суму, витрачену на святкування.

У Державному акціонерному товаристві "Укртрансгаз" на проведення корпоративу в честь Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості витратили 1 млн грн. Варто відзначити, що минулого року у компанії заявили про збитки сумою понад 2,5 млрд грн.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє програма "ШУСТРОВА LIVE", журналісти якої відвідали захід.

На вечірці, котра пройшла 10 вересня на елітній базі відпочинку під Києвом, було 200 співробітників "Укртрансгазу".

Відомо, що ця база являється однією з найдорожчих серед інших.

"На закритій території — кілька мініготелів, спа-комплекс, ресторани, 6 бенкетних залів, 5 відкритих терас та спорт-зона", — розповідають журналісти.

За найдешевший номер у такому комплексі потрібно заплатити як мінімум 5 тисяч гривень за добу, а середній чек обіду в ресторані складе приблизно 3 тис. грн.

"Укртрансгаз" взяв у оренду зал для бенкету, котрий має відкриту терасу і декоративні басейни. Вартість лише зали склала 35 тис. грн. Ще приблизно півмільйона гривень пішло на їжу та напої для працівників компанії.

Окрім того, під час святкування виступив український співак Арсен Мірзоян, в якого вартість однієї години концерту складає 5,5 тисяч доларів США, як розповіла його директорка.

Ще більше ніж 100 тис. грн пішло на ведучого корпоративу, яким був Петро Мага.

Таким чином, загальна вартість проведеного свята склала приблизно 1 млн грн.

Відповідно до закону України державні компанії мають офіційно проводити будь-які закупівлі та витрачати на це кошти. "Укртрансгаз" цього не зробив і жодних тендерів не було проведено.

Журналісти, котрі побували на корпоративі припускають, що кошти на святкування взяли із суми, передбаченої для оздоровлення працівників.

Генеральний директор Укртрансгазу Сергій Перелома не став відповідати журналістам на питання щодо джерела оплати корпоративу та його вартості. Він, огородившись охоронцями, покинув святкування.

В компанії ж відповіли, що профспілкова організація допомогла працівникам товариства самостійно оплатити корпоратив.

Нагадуємо, що місце директора Укртрансгазу Перелома зайняв у серпні минулого року. Трохи більше, ніж через два місяці там відбулася гучна афера з передачі шахраям 305 млн куб м. державного палива, вартість якого сягає понад 2 млрд грн. Причиною цього стала мирова угода, підписана компанією під керівництвом Сергія Переломи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами директора "Укртрансгазу" Переломи, країна має потенціал, аби стати для Європи газовим щитом.