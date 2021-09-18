Компанія Ryanair заявила про бажання інвестувати в Україну: названа умова

Open Skies — шанс для України.

Найбільша авіакомпанія з низькими цінами в Європі — Ryanair готова масштабніше працювати в Україні. Дело "за малим" — підписати договір з Європейський союзом про відкрите небо. У Ryanair припускають, що це станеться до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

Літаки компанії літають з п’яти українських міст, але керівництво Ryanair оцінило перспективи розширення ще на 12 аеропортів країни.

Основними споживачами послуг компанія бачить українців, що їдуть на заробітки. Проте наголошується, що компанія зацікавлена і у внутрішніх рейсах.

Компанія почала свою присутність в Україні три роки тому і расширилась на аеропорти Києва, Львова, Харкова, а також Одеси і Херсона. Вартість квитка серед всіх напрямків в середньому близько 40 євро, що в перекладі на гривні становить більше 1250.

Open Skies відкриє перспективи для України на внутрішньому авіаринку ЄС і вимагатиме виконання стандартів, прийнятих в Європі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні може з’явитися військово-освітня місія ЄС для консультацій.