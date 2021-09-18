Компания Ryanair заявила о желании инвестировать в Украину: названо условие

Open Skies — шанс для Украины.

Самая большая авиакомпания с низкими ценами в Европе — Ryanair готова масштабнее работать в Украине. Дело "за малым" — подписать договор с Европейский союзом про открытое небо. В Ryanair предполагают, что это случится до конца года.

Об этом сообщает Reuters.

Самолеты компании летают из пяти украинских городов, но руководство Ryanair оценило перспективы расширения еще на 12 аэропортов страны.

Основными потребителями услуг компания видит украинцев, едущих на заработки. Тем не менее отмечается, что компания заинтересована и во внутренних рейсах.

Компания начала свое присутствие в Украине три года назад и расширилась на аэропорты Киева, Львов, Харькова, а также Одессы и Херсона. Стоимость билета среди всех направлений в среднем около 40 евро, что в переводе на гривны составляет более 1250.

Open Skies откроет перспективы для Украины на внутреннем авиарынке ЕС и потребует выполнения стандартов, принятых в Европе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине может появиться военно-образовательная миссия ЕС для консультаций.