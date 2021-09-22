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Свята 8 березня і 1 травня не скасовують — в Мінкульті пояснили нюанси нового проєкту закону

Автор
Галина Михайлова
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Автор
28
8 березня
8 березня

Нова ініціатива Міністерства культури стосується вихідних днів при перенесенні.

Міністерство культури і інформаційної політики України збирає думки українців про новий проєкт закону про свята, пам’ятні дати і дні скорботи. У перші ж дні після публікації виникло масове непорозуміння. Українці сприйняли деякі нововведення, як пропозицію прибрати 8 березня і 1 травня з календаря вихідних. У Мінкульті пояснили, що мова виключно про скасування додаткових вихідних днів, які з’являються при попаданні свята на суботу або неділю.

Про це написали на сторінці міністерства в Facebook.

Вони відзначили, що така практика є типовою в Європі і не торкнеться п’яти інших популярних свят. Серед них — католицьке Різдво, Новий рік, Різдво за православним церковним календарем, Великдень і Трійця.

Відзначимо, що свої пропозиції українці можуть надсилати особисто і від імені юридичних осіб до 2 жовтня в міністерство. Проєкт поки до Верховної Ради не подавали.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні в українців додаткових вихідних не передбачається. Церковні свята вересня також не принесуть додаткового відпочинку.

Теги:
#Свята #Вихідні #Міністерство культури України
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