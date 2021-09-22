"Діалог з країною": чи знищить перехід України в жовту карантинну зону бізнес?

У новому випуску політичного ток-шоу "Діалог з країною" на телеканалі LIVE, ведучий Олександр Преподобний і спікери ефіру обговорили коректність бюджету 2022 року, вакцинацію, роботу підприємств в карантинних умовах, зарплати і пенсії українців.

До обговорення долучилися народні депутати — Іван Крулько від "Батьківщини", Тетяна Плачкова і Валерій Гнатенко від "Опозіційної платформи — За життя", глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, глава руху SaveФОП Сергій Доротич і інші експерти.

Особливо гостро для українців стоїть питання умов, в яких їм доведеться жити під час карантину. З завтрашнього дня країна переходить в жовту карантинну зону. Таке рішення прийняли в уряді через те, що кількість хворих на коронавірус щодня зростає. Жовта зона, зокрема, повертає обов’язковий масковий режим, що обмежує кількість відвідувачів в закладах харчування і спортзалах, вимагає дотримання дистанції і впливає на роботу навчальних закладів. Обмеження не торкнуться підприємств і установ, де вакциновано 80% працівників і відвідувачів. Йдеться саме про повну вакцинацію і наявність сертифіката. Заклади, в яких менше 80% вакцинованих працівників, змушені будуть перейти на дистанційну роботу або робити ПЛР-тест кожні 3 дні.

"Якщо не буде вжито карантинних заходів, якщо не буде 80% вакцинованих, то наша медична система просто не витримає. За заявами всіх епідеміологів ми розуміємо, що більшість людей, які сьогодні потрапляють до лікарні або вмирають — вакциновані. І вірус Дельта поширюється набагато швидше, ніж класичний штам Covid-19", — з такою заявою в прямому ефірі ток-шоу виступив нардеп "Слуги народу" Олексій Устенко.

У свою чергу Іван Кулько від партії "Батьківщина" висловив побоювання з приводу розпалу корупційних схем, які можуть використовувати при перевірці на наявність вакцинації у працівників.

Гостро відреагував на слова пана Устенко глава руху SaveФОП Сергій Доротич, підкресливши неможливість провести вакцинацію значної кількості працівників:

"Як я можу змусити вакцинуватися 80% найманих працівників? Я повинен працювати, щоб утримувати свою сім’ю, щоб платити податки, тому що з мене їх не зняли, видавати принаймні мінімальну заробітну плату своїм працівникам. Як мені стимулювати їх до вакцинації? Лякати, преміювати? Хто мені це пояснить — МОЗ або державний санітарний лікар? Коли почнеться жовта карантинна зона, під Верховною Радою ми, підприємці, будемо вимагати прийняти законопроекти, які зареєстровані понад рік".

Також Сергій Доротич додав, що нинішній політичний режим почав лібералізацію з утисків мікробізнесу. За його словами, нинішня влада може не тільки втратити рейтинг, а й країну, тому що на мікробізнесу будується будь-яка стабільна економіка.

Як повідомляв "Телеграф", раніше глава руху #SaveФОП і Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич розкритикував нові карантинні правила від Кабміну, що передбачають введення COVID-сертифікатів.