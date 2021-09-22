"Диалог со страной": уничтожит ли переход Украины в желтую карантинную зону бизнес?

В новом выпуске политического ток-шоу "Диалог со страной" на телеканале LIVE, ведущий Александр Преподобный и спикеры эфира обсудили корректность бюджета 2022 года, вакцинацию, работу предприятий в карантинных условиях, зарплаты и пенсии украинцев.

К обсуждению присоединились народные депутаты - Иван Крулько от "Батькивщини", Татьяна Плачкова и Валерий Гнатенко от "Опозиційної платформи — За життя", глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, глава движения SaveФОП Сергей Доротич и другие эксперты.

Особенно остро для украинцев стоит вопрос условий, в которых им придется жить во время карантина. С завтрашнего дня страна переходит в желтую карантинную зону. Такое решение приняли в правительстве из-за того, что количество больных на Коронавирус ежедневно растет. Желтая зона, в частности, возвращает обязательный масочный режим, ограничивающий количество посетителей в заведениях питания и спортзалах, требует соблюдения дистанции и влияет на работу учебных заведений. Ограничения не коснутся предприятий и учреждений, где вакцинировано 80% работников и посетителей. Речь идет именно о полной вакцинации и наличии сертификата. Заведения, в которых менее 80% вакцинированных работников, вынуждены будут перейти на дистанционную работу или делать ПЦР-тест каждые 3 дня.

"Если не будут приняты карантинные меры, если не будет 80% вакцинированных, то наша медицинская система просто не выдержит. По заявлениям всех эпидемиологов мы понимаем, что большинство людей, которые сегодня попадают в больницу или умирают — не вакцинированы. И вирус Дельта распространяется намного быстрее, чем классический штамм Covid-19", — с таким заявлением в прямом эфире ток-шоу выступил нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко.

В свою очередь Иван Кулько от партии "Батькивщина" выразил опасения по поводу разгара коррупционных схем, которые могут использовать при проверке на наличие вакцинации у работников.

Остро отреагировал на слова господина Устенко глава движения SaveФОП Сергей Доротич, подчеркнув невозможность провести вакцинацию значительного количества работников:

"Как я могу заставить вакцинироваться 80% наемных работников? Я должен работать, чтобы содержать свою семью, чтобы платить налоги, потому что с меня их не сняли, выдавать по крайней мере минимальную заработную плату своим работникам. Как мне стимулировать их к вакцинации? Пугать, премировать? Кто мне это объяснит — МЗУ или государственный санитарный врач? Когда начнется желтая карантинная зона, под Верховной Радой мы, предприниматели, будем требовать принять законопроекты, которые зарегистрированы более года".

Также Сергей Доротич добавил, что нынешний политический режим начал либерализацию с притеснений микробизнеса. По его словам, нынешняя власть может не только потерять рейтинг, но и страну, потому что на микробизнесе строится любая стабильная экономика.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич раскритиковал новые карантинные правила от Кабмина, предусматривающие введение COVID-сертификатов.