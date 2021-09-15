"Не можна виконувати злочинні накази": бізнес жорстко висловився про нові правила карантину в Україні

Глава руху #SaveФОП розкритикував нові карантинні правила від Кабміну, що передбачають введення COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою вносяться зміни в правила карантину в Україні. Зокрема, прийняті зміни передбачають, що COVID-сертифікат буде мати дві опції (так звані "жовтий" або "зелений"), а також, що в жовтій зоні можливі певні послаблення, в порівнянні з попередніми правилами. Так, заборони не поширюються на заклади, де 80% персоналу і 100% повнолітніх відвідувачів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат про вакцинацію.

Своєю думкою про постанову Кабміну з "Телеграфом" поділився глава руху #SaveФОП і Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич.

"Рух #saveФОП і я особисто не приймаємо останню постанову Кабміну по частині зміни правил карантину. Це рішення, які фактично змушують мене і будь-якого іншого роботодавця стати диктатором на своєму підприємстві, порушуючи права та свободи найнятих працівників. Право працівника на свій розсуд — або займатися спортом, або загартовуватися, як морж, або вакцинуватися. Всі ці заходи так чи інакше сприяють зміцненню імунітету і захищають кожну людини від тих чи інших хвороб", — відзначає Сергій Доротич.

Кабмін же, за його словами, пропонує, щоб роботодавець мотивував, стимулював, а скоріше — наполягав на обов’язковій вакцинації.

"Підприємець не просто хоче, він змушений працювати. Він повинен платити податки, від яких його держава не звільнила, платити орендні платежі. Якщо ти спрощенець, то незалежно від того, отримав прибуток чи ні — повинен заплатити єдиний податок. Ну і взагалі, потрібно на щось жити, щоб прогодувати свою сім’ю і виплачувати зарплату (згідно з чинним законодавством — вчасно і повною мірою). Але тепер роботодавець стає заручником. Опиняється між молотом і ковадлом. Він хоче працювати, держава встановлює обмеження в кількості числа вакцинованих співробітників (не менше 80%). Тобто, потрібно або тиснути на співробітників, або «малювати» цифри вакцинованих. І стає фактично злочинцем, порушником", — пояснює Сергій Доротич.

На його думку, найманий працівник може зафіксувати такий тиск, подати скаргу, судитися.

"Висновок — влада хоче зробити з усіх підприємців злочинців. І ще більше налаштувати суспільство проти підприємців. Вона і так постійно оперує совдепівськими інструментами, тавруючи підприємців й звинувачуючи їх у всіх гріхах (хоч всі гріхи у нас від державного апарату, який створює такі умови діяльності). І тепер влада в черговий раз хоче виставити на передову неправильної, нелогічної боротьби з пандемією, знову-таки підприємців. Попросту підставляючи їх, — вважає Сергій Доротич. — Ми цього не сприймаємо і будемо протестувати. Не будемо коритися безглуздим рішенням. Як кажуть військові — не можна виконувати злочинні накази. Ми вважаємо це рішення Кабміну саме таким злочинним наказом. Який ще не поніс відповідальності за попередні незаконні рішення і штампує нові. Постановою Кабміну обмежуються права і свободи, хоч у нас в Конституції чітко зазначено — подібні дії можливі виключно шляхом прийняття законів Верховною Радою".

Як повідомляв "Телеграф", в МОЗ вже говорили про те, що незабаром всі області України можуть перейти в "жовту" зону, в той час, як Закарпатська область повинна потрапити туди вже на наступному тижні.

Нагадаємо, що в Україні ввели два види COVID-сертифікатів: жовтий видається в "Дії" після першого уколу вакцини від коронавірусу, зелений — після завершення курсу.