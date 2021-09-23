В Україну повернеться тепло

В Укргідрометцентрі повідомили, коли погода в Україні зміниться з прохолодної та дощової на суху і теплу

Україну найближчими днями накриють дощі, але вже на початку майбутнього тижня опади підуть на спад і в усіх регіонах почне налагоджуватися тепла і сприятлива погода. Такий прогноз озвучила в коментарі "Телеграфу" синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Так, з п’ятниці, 24 вересня, через територію України просуватиметься активний атмосферний фронт. Через це очікуються істотні опади, причому в усіх регіонах.

Карта УкрГМЦ на 24 вересня. Фото: meteo.gov.ua

У суботу, 25 вересня, дощі охоплять вже половину областей України.

Карта УкрГМЦ на 25 вересня. Фото: meteo.gov.ua

І вже в неділю, 26 вересня, суха погода пануватиме на більшості території нашої країни. Дощі очікуються тільки в районах Харківської, Луганської і Донецької областей.

Як розповіла Птуха, з початку наступного тижня українці вже можуть очікувати на суху погоду, більше того, стане тепліше.

"Починаючи з 26-27 вересня в Україні почне встановлюватися антициклональний характер погоди. Тобто поступово припинятимуться опади, буде вже більше прояснень і відповідно значення температури також будуть доволі комфортні, як для кінця вересня-початку жовтня", — зазначила синоптик.

Так, в денні години температура повітря сягатиме, в середньому, близько 15 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше – від 6 до 9 градусів із позначкою "плюс".

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі озвучили прогноз погоди на решту осені.