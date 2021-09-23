Укр

В Украину вернется тепло

Автор
Таисия Ерохина
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Иллюстративное фото Новость обновлена 23 сентября 2021, 18:44
Иллюстративное фото

В Укргидрометцентре сообщили, когда погода в Украине сменится с прохладной и дождливой на сухую и теплую

Украину в ближайшие дни накроют дожди, но уже в начале будущей недели осадки пойдут на спад и во всех регионах начнет налаживаться теплая и благоприятная погода. Такой прогноз озвучила в комментарии "Телеграфу" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Так, с пятницы, 24 сентября, через территорию Украины будет продвигаться активный атмосферный фронт. Из-за этого ожидаются существенные осадки, причем во всех регионах.

Карта УкрГМЦ на 24 сентября. Фото: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 24 сентября. Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 25 сентября, дожди охватят уже половину областей Украины.

Карта УкрГМЦ на 25 сентября. Фото: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 25 сентября. Фото: meteo.gov.ua

И уже в воскресенье, 26 сентября, сухая погода будет царить на большинстве территории нашей страны. Дожди ожидаются только в районах Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Как рассказала Птуха, с начала следующей недели украинцы уже могут ожидать сухую погоду, более того, станет теплее.

"Начиная с 26-27 сентября в Украине начнет устанавливаться антициклональний характер погоды. То есть постепенно прекратятся осадки, будет уже больше прояснений и соответственно значения температуры также будут достаточно комфортные, как для конца сентября-начала октября", — отметила синоптик.

Так, в дневные часы температура воздуха будет достигать в среднем около 15 градусов тепла. Ночью будет прохладнее — от 6 до 9 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на оставшуюся осень.

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#Погода #Тепло #Погода на выходные #Дощі #Погода в Україні
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