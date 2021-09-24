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Водійські посвідчення в Україні видаватимуть по-новому: що зміниться

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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В Україні стає все більше водіїв з кожним роком Новина оновлена 24 вересня 2021, 22:01
В Україні стає все більше водіїв з кожним роком

Зміни торкнуться і іспитів, і зовнішнього вигляду прав.

Для початківців водіїв та тих, хто тільки планує отримати права українські законодавці приготували ряд нововведень. Відповідну постанову прийняв Кабмін.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Перше — права будуть виглядати інакше. Так, на них з’явиться спеціальна позначка у вигляді цифр "78". Вона буде розташована в 12-й графі. Така цифра означатиме, що учень склав іспит з водіння на машині з коробкою-автомат. Якщо така цифра є — управляти можна тільки транспортним засобом відповідної категорії з автоматичною коробкою передач.

Нова позначка в посвідченні водія
Нова позначка в посвідченні водія

Особливості та обмеження для водія будуть видні на правах зі спеціальних кодів, позаяк це заведено в Європі. Вони замінять піктограми. У них будуть відбиті медичні особливості, наприклад — носіння окулярів, а також модифікація транспорту або особливості водіння, серед яких їзда тільки в денний час.

Також серед нововведень:

  • результати теоретичного іспиту діють 2 роки, але не довше дії свідоцтва про закінчення курсів
  • при відкритті нижньої категорії або "з причепом" не потрібно буде надавати документальні докази навичок
  • при відкритті двох категорій (крім B1, B, BE) іспит приймають по вищій, цей захід діє і при поверненні прав.

Раніше "Телеграф" писав, що жінка з Миколаєва вперше отримала права в 79 років.

Теги:
#Автомобіль #МВС #Водійські права #Коробка передач
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