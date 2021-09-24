Водійські посвідчення в Україні видаватимуть по-новому: що зміниться

Зміни торкнуться і іспитів, і зовнішнього вигляду прав.

Для початківців водіїв та тих, хто тільки планує отримати права українські законодавці приготували ряд нововведень. Відповідну постанову прийняв Кабмін.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Перше — права будуть виглядати інакше. Так, на них з’явиться спеціальна позначка у вигляді цифр "78". Вона буде розташована в 12-й графі. Така цифра означатиме, що учень склав іспит з водіння на машині з коробкою-автомат. Якщо така цифра є — управляти можна тільки транспортним засобом відповідної категорії з автоматичною коробкою передач.

Нова позначка в посвідченні водія

Особливості та обмеження для водія будуть видні на правах зі спеціальних кодів, позаяк це заведено в Європі. Вони замінять піктограми. У них будуть відбиті медичні особливості, наприклад — носіння окулярів, а також модифікація транспорту або особливості водіння, серед яких їзда тільки в денний час.

Також серед нововведень:

результати теоретичного іспиту діють 2 роки, але не довше дії свідоцтва про закінчення курсів

при відкритті нижньої категорії або "з причепом" не потрібно буде надавати документальні докази навичок

при відкритті двох категорій (крім B1, B, BE) іспит приймають по вищій, цей захід діє і при поверненні прав.

Раніше "Телеграф" писав, що жінка з Миколаєва вперше отримала права в 79 років.