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Тещу Шарія запідозрили в "криміналці"

Автор
Галина Михайлова
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Підозру висунули по ч.2 ст. 205-1 ККУ. Новина оновлена 25 вересня 2021, 10:09
Підозру висунули по ч.2 ст. 205-1 ККУ.

Слідство продовжує шукати інших причетних.

Мати подсанкціонной Ольги Шарій — Алла Бондаренко отримала підозру від СБУ за підробку документів.

Про висунення підозри одній з керуючих "Партії Шарія" Служба безпеки України повідомила на своєму сайті.

Правда імені "керівниці" у відомстві не називали. Її особистість побічно підтвердила сама Ольга Шарій, репостнувши в телеграмі повідомлення журналіста Дмитра Васильця про те, що це її мама.

У повідомленні зазначено, що справа "сфабрикована".

В інформації СБУ сказано, що її підозрюють в підробці документів про "покупку" політсили і обрання її "керівництва". Конкретно, мова про перереєстрацію в "Партію Шарія" іншого політичного проєкту "Об’єднана Україна". Теща опального політика, також ймовірно причетна до фальсифікації протоколів засідання по вибору лідерів.

У повідомленні СБУ зазначено, що недавно Шарій відхрещувався від причетності до його іменної партії і заявив про "передачу права на ім’я" за суму еквівалентну більш ніж 13 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, що санкції проти сімейства Шарій і тещі введені в дію в серпні 2021.

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