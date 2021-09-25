Тещу Шарія запідозрили в "криміналці"

Слідство продовжує шукати інших причетних.

Мати подсанкціонной Ольги Шарій — Алла Бондаренко отримала підозру від СБУ за підробку документів.

Про висунення підозри одній з керуючих "Партії Шарія" Служба безпеки України повідомила на своєму сайті.

Правда імені "керівниці" у відомстві не називали. Її особистість побічно підтвердила сама Ольга Шарій, репостнувши в телеграмі повідомлення журналіста Дмитра Васильця про те, що це її мама.

У повідомленні зазначено, що справа "сфабрикована".

В інформації СБУ сказано, що її підозрюють в підробці документів про "покупку" політсили і обрання її "керівництва". Конкретно, мова про перереєстрацію в "Партію Шарія" іншого політичного проєкту "Об’єднана Україна". Теща опального політика, також ймовірно причетна до фальсифікації протоколів засідання по вибору лідерів.

У повідомленні СБУ зазначено, що недавно Шарій відхрещувався від причетності до його іменної партії і заявив про "передачу права на ім’я" за суму еквівалентну більш ніж 13 тис. грн.

Раніше "Телеграф" писав, що санкції проти сімейства Шарій і тещі введені в дію в серпні 2021.