Батько Зеленського, можливо, завів акаунт в Instagram, де "посилає" користувачів: чому це може бути не фейк

Журналісти "Телеграфа" проаналізували відкриті дані сторінки.

Інстаграм акаунт, який імовірно належить батькові президента України Володимиру Зеленському, в останні кілька днів активно обговорюється в соцмережах.

Сам акаунт був створений досить давно — перший пост з спільним старим фото президента і його батьків був опублікований 25 квітня цього року.

Перший пост в акаунті

Акаунт підписаний "Олександр Зеленський" і ведеться нібито від імені батька президента. Відзначимо, що традиційного знака верифікації акаунта, тобто підтвердження його автентичності, у сторінки наразі немає. Його можуть отримати публічні або медійні особистості.

Проте, непрямим підтвердженням того, що це може бути справжній акаунт батька президента є підписка на нього офіційної сторінки Зеленського в Інстаграмі.

На сторінку підписався Володимир Зеленський

Акаунт орієнтовно Олександра Зеленського також підписаний на багато сторінок, пов’язаних з президентом — його дружини, першого помічника, "Кварталу 95". Всього — 20 підписок.

Підписки аккаунта @ zelensky.alexander

Відзначимо, що на момент написання матеріалу на акаунт були підписані 2279 осіб, а постів було всього 4. Три останніх — за тиждень. У самому крайньому пості, нібито батько Зеленського, висловився з приводу тих, хто пише йому гидоту і про нього, і про сина.

Приклад "хейтерского" коментаря

Автор тексту написав, що він не збирається дискутувати з тими, хто може тільки кидатися на старого, і порадив спробувати зробіть краще.

Останній пост в акаунті на 25.09

У Сторіс акаунт розміщує репости портрета Зеленського в олівці і думки про Анатолія Шарія.

Сторіс аккаунта

Раніше "Телеграф" писав, що журналісти зняли шикарну віллу Зеленського в Італії.