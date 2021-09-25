Отец Зеленского, возможно, завел аккаунт в Instagram, где "посылает" пользователей: почему это может быть не фейк

Журналисты "Телеграфа" проанализировали открытые данные страницы.

Инстаграм аккаунт, который предположительно принадлежит отцу президента Украины Владимиру Зеленскому, в последние несколько дней активно обсуждается в соцсетях.

Сам аккаунт был создан достаточно давно — первый пост с совместным старым фото президента и его родителей был опубликован 25 апреля этого года.

Первый пост в аккаунте

Аккаунт подписан "Александр Зеленский" и ведется якобы от имени отца президента. Отметим, что традиционного знака верификации аккаунта, то есть подтверждения его подлинности, у данной страницы нет. Его могут получить публичные либо медийные личности.

Тем не менее, косвенным подтверждением того, что это может быть настоящий аккаунт отца президента является подписка на него официальной страницы Зеленского в Инстаграме.

На страницу подписался Владимир Зеленский

Аккаунт предположитель Александра Зеленского также подписан на многие страницы, связанные с президентом — его жены, первого помощника, "Квартала 95". Всего — 20 подписок.

Подписки аккаунта @zelensky.alexander

Отметим, что на момент написания материала на аккаунт были подписаны 2279 человек, а постов было всего 4. Три последних — за неделю. В самом крайнем посте, якобы отец Зеленского, высказался по поводу тех, кто пишет ему гадости и про него, и про сына.

Пример "хейтерского" комментария

Автор текста написал, что он не собирается дискутировать с теми, кто может только кидаться на старика, и посоветовал попробовать сделайте лучше.

Последний пост в аккаунте на 25.09

В сторис аккаунт размещает репосты портрета Зеленского в карандаше и мнение про Анатолия Шария.

Сторис аккаунта

Ранее "Телеграф" писал, что журналисты сняли шикарную виллу Зеленского в Италии.