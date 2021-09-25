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Післяпологова депресія: симптоми та поради щодо подолання від МОЗ

Автор
Галина Михайлова
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На наявність післяпологової депресії не впливають статус або умови життя жінки. Новина оновлена 25 вересня 2021, 15:45
На наявність післяпологової депресії не впливають статус або умови життя жінки.

Постнатальна депресія або як її частіше називають — післяпологова, офіційно діагностується у близько 13% жінок, згідно з міжнародними даними.

Різні розлади психіки або поведінки в післяпологовий період можуть спостерігатися у більшої кількості жінок, за даними Міністерства охорони здоров’я з ними стикається кожна п’ята молода мати. У важких випадках вони призводять до депресії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Післяпологова депресія — на примха, вигадка або лінь. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування фахівцем.

До симптомів післяпологової депресії відносяться:

  • зміни й порушення сну та апетиту
  • байдужість і гнів, відчуття апатії
  • різкі коливання настрою
  • відчуття нікчемності, безвідрадності
  • постійна втома і виснаженість
  • проблеми з концентрацією, доглядом за собою, складнощі з ухваленням рішень.

Також варто відзначити, що мами з порушеннями роботи психіки крім перерахованих симптомів, сумніваються в своїх материнських якостях.

Якщо такі симптоми тривають понад два тижні, погіршуються, жінка не може піклуватися про дитину і про себе й з’являються думки нашкодити собі або дитині, необхідно звернутися за медичною допомогою.

У лікуванні можуть допомогти — психолог, невролог, психіатр.

Також МОЗ дав поради, які допоможуть налагодити психоемоційний стан.

  1. Більше спати, намагатися спати разом з дитиною.
  2. Не соромитися просити про допомогу.
  3. Мати реалістичні очікування від себе і дитини.
  4. Харчуватися добре і збалансовано, не вживати кави і алкоголь.
  5. Організувати для себе прогулянки на самоті або легкі тренування за погодженням з лікарем.
  6. Не ізолювати себе від близьких і підтримувати стосунки з партнером.

Раніше "Телеграф" писав, що через коронавірус люди живуть в постійному страху і стресі.

Теги:
#Пологи #Материнство #Післяпологова депресія
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