Післяпологова депресія: симптоми та поради щодо подолання від МОЗ

Постнатальна депресія або як її частіше називають — післяпологова, офіційно діагностується у близько 13% жінок, згідно з міжнародними даними.

Різні розлади психіки або поведінки в післяпологовий період можуть спостерігатися у більшої кількості жінок, за даними Міністерства охорони здоров’я з ними стикається кожна п’ята молода мати. У важких випадках вони призводять до депресії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Післяпологова депресія — на примха, вигадка або лінь. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування фахівцем.

До симптомів післяпологової депресії відносяться:

зміни й порушення сну та апетиту

байдужість і гнів, відчуття апатії

різкі коливання настрою

відчуття нікчемності, безвідрадності

постійна втома і виснаженість

проблеми з концентрацією, доглядом за собою, складнощі з ухваленням рішень.

Також варто відзначити, що мами з порушеннями роботи психіки крім перерахованих симптомів, сумніваються в своїх материнських якостях.

Якщо такі симптоми тривають понад два тижні, погіршуються, жінка не може піклуватися про дитину і про себе й з’являються думки нашкодити собі або дитині, необхідно звернутися за медичною допомогою.

У лікуванні можуть допомогти — психолог, невролог, психіатр.

Також МОЗ дав поради, які допоможуть налагодити психоемоційний стан.

Більше спати, намагатися спати разом з дитиною. Не соромитися просити про допомогу. Мати реалістичні очікування від себе і дитини. Харчуватися добре і збалансовано, не вживати кави і алкоголь. Організувати для себе прогулянки на самоті або легкі тренування за погодженням з лікарем. Не ізолювати себе від близьких і підтримувати стосунки з партнером.

Раніше "Телеграф" писав, що через коронавірус люди живуть в постійному страху і стресі.