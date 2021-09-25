Післяпологова депресія: симптоми та поради щодо подолання від МОЗ
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Постнатальна депресія або як її частіше називають — післяпологова, офіційно діагностується у близько 13% жінок, згідно з міжнародними даними.
Різні розлади психіки або поведінки в післяпологовий період можуть спостерігатися у більшої кількості жінок, за даними Міністерства охорони здоров’я з ними стикається кожна п’ята молода мати. У важких випадках вони призводять до депресії.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Післяпологова депресія — на примха, вигадка або лінь. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування фахівцем.
До симптомів післяпологової депресії відносяться:
- зміни й порушення сну та апетиту
- байдужість і гнів, відчуття апатії
- різкі коливання настрою
- відчуття нікчемності, безвідрадності
- постійна втома і виснаженість
- проблеми з концентрацією, доглядом за собою, складнощі з ухваленням рішень.
Також варто відзначити, що мами з порушеннями роботи психіки крім перерахованих симптомів, сумніваються в своїх материнських якостях.
Якщо такі симптоми тривають понад два тижні, погіршуються, жінка не може піклуватися про дитину і про себе й з’являються думки нашкодити собі або дитині, необхідно звернутися за медичною допомогою.
У лікуванні можуть допомогти — психолог, невролог, психіатр.
Також МОЗ дав поради, які допоможуть налагодити психоемоційний стан.
- Більше спати, намагатися спати разом з дитиною.
- Не соромитися просити про допомогу.
- Мати реалістичні очікування від себе і дитини.
- Харчуватися добре і збалансовано, не вживати кави і алкоголь.
- Організувати для себе прогулянки на самоті або легкі тренування за погодженням з лікарем.
- Не ізолювати себе від близьких і підтримувати стосунки з партнером.
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