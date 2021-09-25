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Послеродовая депрессия: симптомы и советы по преодолению от Минздрава

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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На наличие послеродовой депрессии не влияют статус или условия жизни женщины. Новость обновлена 25 сентября 2021, 15:45
На наличие послеродовой депрессии не влияют статус или условия жизни женщины.

Постнатальная депрессия или как ее чаще называют — послеродовая, официально диагностируется у около 13 % женщин, согласно международным данным.

Различные расстройства психики или поведения в послеродовой период могут наблюдаться у большего количества женщин, по данным Минздрава с ними сталкивается каждая пятая молодая мать. В тяжелых случаях они приводят к депрессии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Послеродовая депрессия — на блажь, выдумка или лень. Это серьезное заболевание, которое нуждается в лечении специалистом.

К симптомам послеродовой депрессии относятся:

  • изменения и нарушения сна и аппетита
  • безразличие и гнев, ощущение апатии
  • резкие колебания настроения
  • ощущение никчемности, безотрадности
  • постоянная усталость и истощенность
  • проблемы с концентрацией, уходом за собой, сложности с принятием решений.

Также стоит отметить, что мамы с нарушениями работы психики кроме перечисленных симптомов сомневаются в своих материнских качествах.

Если такие симптомы длятся больше двух недель, ухудшаются, женщина не может заботиться про ребенка и про себя и появляются мысли навредить себе или младенцу, необходимо обратиться за мед помощью.

В лечении могут помочь — психолог, невролог, психиатр.

Также Минздрав дал советы, которые помогут наладить психоэмоциональное состояние.

  1. Больше спать, стараться спать вместе с ребенком.
  2. Не стесняться просить о помощи.
  3. Выстраивать реалистичные ожидания от себя и ребенка.
  4. Питаться хорошо и сбалансировано, не употреблять кофе и алкоголь.
  5. Организовать для себя прогулки в одиночестве или легкие тренировки по согласованию с врачом.
  6. Не изолироваться от близких и поддерживать отношения с партнером.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за коронавируса люди живут в постоянном страхе и стрессе.

Теги:
#Роды #Материнство #Послеродовая депрессия
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