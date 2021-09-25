Послеродовая депрессия: симптомы и советы по преодолению от Минздрава
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Постнатальная депрессия или как ее чаще называют — послеродовая, официально диагностируется у около 13 % женщин, согласно международным данным.
Различные расстройства психики или поведения в послеродовой период могут наблюдаться у большего количества женщин, по данным Минздрава с ними сталкивается каждая пятая молодая мать. В тяжелых случаях они приводят к депрессии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Послеродовая депрессия — на блажь, выдумка или лень. Это серьезное заболевание, которое нуждается в лечении специалистом.
К симптомам послеродовой депрессии относятся:
- изменения и нарушения сна и аппетита
- безразличие и гнев, ощущение апатии
- резкие колебания настроения
- ощущение никчемности, безотрадности
- постоянная усталость и истощенность
- проблемы с концентрацией, уходом за собой, сложности с принятием решений.
Также стоит отметить, что мамы с нарушениями работы психики кроме перечисленных симптомов сомневаются в своих материнских качествах.
Если такие симптомы длятся больше двух недель, ухудшаются, женщина не может заботиться про ребенка и про себя и появляются мысли навредить себе или младенцу, необходимо обратиться за мед помощью.
В лечении могут помочь — психолог, невролог, психиатр.
Также Минздрав дал советы, которые помогут наладить психоэмоциональное состояние.
- Больше спать, стараться спать вместе с ребенком.
- Не стесняться просить о помощи.
- Выстраивать реалистичные ожидания от себя и ребенка.
- Питаться хорошо и сбалансировано, не употреблять кофе и алкоголь.
- Организовать для себя прогулки в одиночестве или легкие тренировки по согласованию с врачом.
- Не изолироваться от близких и поддерживать отношения с партнером.
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