Послеродовая депрессия: симптомы и советы по преодолению от Минздрава

Постнатальная депрессия или как ее чаще называют — послеродовая, официально диагностируется у около 13 % женщин, согласно международным данным.

Различные расстройства психики или поведения в послеродовой период могут наблюдаться у большего количества женщин, по данным Минздрава с ними сталкивается каждая пятая молодая мать. В тяжелых случаях они приводят к депрессии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Послеродовая депрессия — на блажь, выдумка или лень. Это серьезное заболевание, которое нуждается в лечении специалистом.

К симптомам послеродовой депрессии относятся:

изменения и нарушения сна и аппетита

безразличие и гнев, ощущение апатии

резкие колебания настроения

ощущение никчемности, безотрадности

постоянная усталость и истощенность

проблемы с концентрацией, уходом за собой, сложности с принятием решений.

Также стоит отметить, что мамы с нарушениями работы психики кроме перечисленных симптомов сомневаются в своих материнских качествах.

Если такие симптомы длятся больше двух недель, ухудшаются, женщина не может заботиться про ребенка и про себя и появляются мысли навредить себе или младенцу, необходимо обратиться за мед помощью.

В лечении могут помочь — психолог, невролог, психиатр.

Также Минздрав дал советы, которые помогут наладить психоэмоциональное состояние.

Больше спать, стараться спать вместе с ребенком. Не стесняться просить о помощи. Выстраивать реалистичные ожидания от себя и ребенка. Питаться хорошо и сбалансировано, не употреблять кофе и алкоголь. Организовать для себя прогулки в одиночестве или легкие тренировки по согласованию с врачом. Не изолироваться от близких и поддерживать отношения с партнером.

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