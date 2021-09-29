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Порошенка засікли за переглядом інтерв’ю з засудженим злочинцем: фото спантеличило мережу

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Петро Порошенко в літаку
Петро Порошенко в літаку

Відео на каналі блогера з’явилося добу назад.

Випадкова зустріч в літаку до Києва — в салоні помітили колишнього президента України Петра Порошенка. При цьому він переглядав відео незвичайного змісту.

Фото в Твіттері опублікував користувач з ніком Редакція approved.

Петро Порошенко в літаку до Києва
Петро Порошенко в літаку до Києва

Те, що це саме п’ятий президент України підтверджує інше селфі користувача — там Порошенко без маски.

Користувачів мережі здивувала не присутній екслідера в літаку, а контент який він переглядав. У стоп-кадрі відео упізнали блог Одесита Домбровського, випуск "Авторитет" Інтерв’ю з довічно ув’язненим ".

Чоловіка, у якого блогер брав інтерв’ю, засудили довічно за вбивство двох і більше осіб. На момент запису інтерв’ю він відсидів 19 років. У відео увʼязнений зізнався в тому, що хоче пробігти півмарафон в своєму місці відбуття покарання.

Такий контент для перегляду в літаку викликав ряд жартів

Користувачі впізнали відео
Користувачі впізнали відео

Автор початкового фото також прокоментував і появу жартів.

Раніше "Телеграф" писав, що Петро Порошенко втратив своє місце в ТОП-5 найбагатших українців. Вийшов з переліку людей з найбільшим достатком також і Ігор Коломойський.

Теги:
#Петро Порошенко #Блог #Ув'язнений
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