Укр

Порошенко засекли за просмотром интервью с уголовником: фото озадачило сеть

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Петр Порошенко в самолете Новость обновлена 29 сентября 2021, 13:51
Петр Порошенко в самолете

Видео на канале блогера появилось сутки назад.

Случайная встреча в самолете в Киев — в салоне заметили бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом он просматривал видео необычного содержания.

Фото в Твиттере опубликовал пользователь с ником редакціЯ approved.

Петр Порошенко в самолете в Киев
Петр Порошенко в самолете в Киев

То, что это именно пятый президент Украины подтверждает другое селфи пользователя — там Порошенко без маски.

Пользователей сети удивило не присутствие экс-лидера в самолете, а контент который он просматривал. В стоп-кадре видео опознали блог Одессита Домбровского, выпуск "Авторитет" Интервью с Пожизненно заключённым".

Человека, у которого блогер брал интервью, осудили пожизненно за убийство двух и более человек. На момент записи интервью он отсидел 19 лет. В видео заключенный признался в том, что хочет пробежать полумарафон в своем месте отбывания наказания.

Такой контент для просмотра в самолете вызвал ряд шуток

Пользователи опознали видео
Пользователи опознали видео

Автор изначального фото также прокомментировал и появившиеся шутки.

Ранее "Телеграф" писал, что Петр Порошенко потерял свое место в ТОП-5 самых богатых украинцев. Вышел из перечня людей с наибольшим достатком также и Игорь Коломойский.

Теги:
#Петр Порошенко #Блог #Заключенный
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