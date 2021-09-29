Порошенко засекли за просмотром интервью с уголовником: фото озадачило сеть
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Видео на канале блогера появилось сутки назад.
Случайная встреча в самолете в Киев — в салоне заметили бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом он просматривал видео необычного содержания.
Фото в Твиттере опубликовал пользователь с ником редакціЯ approved.
То, что это именно пятый президент Украины подтверждает другое селфи пользователя — там Порошенко без маски.
Пользователей сети удивило не присутствие экс-лидера в самолете, а контент который он просматривал. В стоп-кадре видео опознали блог Одессита Домбровского, выпуск "Авторитет" Интервью с Пожизненно заключённым".
Человека, у которого блогер брал интервью, осудили пожизненно за убийство двух и более человек. На момент записи интервью он отсидел 19 лет. В видео заключенный признался в том, что хочет пробежать полумарафон в своем месте отбывания наказания.
Такой контент для просмотра в самолете вызвал ряд шуток
Автор изначального фото также прокомментировал и появившиеся шутки.
Ранее "Телеграф" писал, что Петр Порошенко потерял свое место в ТОП-5 самых богатых украинцев. Вышел из перечня людей с наибольшим достатком также и Игорь Коломойский.
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