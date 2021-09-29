Порошенко засекли за просмотром интервью с уголовником: фото озадачило сеть

Видео на канале блогера появилось сутки назад.

Случайная встреча в самолете в Киев — в салоне заметили бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом он просматривал видео необычного содержания.

Фото в Твиттере опубликовал пользователь с ником редакціЯ approved.

Петр Порошенко в самолете в Киев

То, что это именно пятый президент Украины подтверждает другое селфи пользователя — там Порошенко без маски.

Пользователей сети удивило не присутствие экс-лидера в самолете, а контент который он просматривал. В стоп-кадре видео опознали блог Одессита Домбровского, выпуск "Авторитет" Интервью с Пожизненно заключённым".

Человека, у которого блогер брал интервью, осудили пожизненно за убийство двух и более человек. На момент записи интервью он отсидел 19 лет. В видео заключенный признался в том, что хочет пробежать полумарафон в своем месте отбывания наказания.

Такой контент для просмотра в самолете вызвал ряд шуток

Пользователи опознали видео

Автор изначального фото также прокомментировал и появившиеся шутки.

Ранее "Телеграф" писал, что Петр Порошенко потерял свое место в ТОП-5 самых богатых украинцев. Вышел из перечня людей с наибольшим достатком также и Игорь Коломойский.