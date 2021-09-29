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Сонячно і холодно: синоптик Діденко озвучила прогноз погоди на останній день вересня

Автор
Анна Дворовенко
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Останній день вересня буде сухим, але холодним Новина оновлена 29 вересня 2021, 13:54
Останній день вересня буде сухим, але холодним

У деяких регіонах вночі можливі заморозки

У перший місяць осені погода була дуже мінливою — від теплих сонячних днів, до прохолодних з дощами та поривами вітру. Останній день вересня в Україні буде сонячним та холодним одночасно.

Такий прогноз погоди на 30 вересня озвучила народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

Так, у четвер денна температура повітря коливатиметься у межах +10+16 градусів вдень, а вночі впаде до відчутно прохолодніших +1+8 градусів.

Найбільше холод відчують мешканці північно-західних регіонів України через атмосферний фронт із заходу, який накриє Україну хмарами аж до південних областей.

За прогнозом Діденко, опади 30-го вересня не передбачаються. Можливі невеликі дощі та щільна хмарність на західному кордоні.

У Криму та Приазовʼї значно посилиться вітер — пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві у останній день вересня опадів не буде. Вдень термометр покаже +11+13 градусів, а вночі можливі заморозки, адже температура опуститься до +1+3 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від погоди у жовтні та коли стане значно холодніше.

Теги:
#Україна #Погода #Наталія Діденко #30 вересня
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