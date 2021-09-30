У МОЗ оновили список професій для обов’язкової вакцинації: хто туди потрапив
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Для установ освіти вакцинація персоналу обов’язкова незалежно від типу власності.
У МОЗ уточнили список професій в Україні з обов’язковою вакцинацією. Спочатку в нього не потрапили педагоги, які викладають у вищій школі. В оновленому переліку вони є
Проєкт наказу опублікований на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
У підсумку в нього потрапили:
- співробітники центральних і територіальних органів виконавчої влади
- працівники місцевих державних адміністрацій всіх рівнів
- педагоги і персонал від дитсадків до вишів: закладів вищої, післядипломної, професійного передвищої, професійної (включаючи професійно-технічну), загальної середньої, в тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти. Також обов’язково вакцинують співробітників установ спеціалізованої освіти і наукових установ. Відзначимо, що вакцинація не залежить від типу і форми власності.
Єдиний варіант не вакцинуватися — незадовільний стан здоров’я з абсолютним медичним протипоказанням до щеплень.
Раніше "Телеграф" писав, що відмова від вакцинації є приводом для відсторонення від роботи.
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