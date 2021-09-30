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У МОЗ оновили список професій для обов’язкової вакцинації: хто туди потрапив

Автор
Галина Михайлова
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Всього в Україні повністю вакциновані понад 5,6 млн людей Новина оновлена 30 вересня 2021, 12:18
Всього в Україні повністю вакциновані понад 5,6 млн людей

Для установ освіти вакцинація персоналу обов’язкова незалежно від типу власності.

У МОЗ уточнили список професій в Україні з обов’язковою вакцинацією. Спочатку в нього не потрапили педагоги, які викладають у вищій школі. В оновленому переліку вони є

Проєкт наказу опублікований на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У підсумку в нього потрапили:

  • співробітники центральних і територіальних органів виконавчої влади
  • працівники місцевих державних адміністрацій всіх рівнів
  • педагоги і персонал від дитсадків до вишів: закладів вищої, післядипломної, професійного передвищої, професійної (включаючи професійно-технічну), загальної середньої, в тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти. Також обов’язково вакцинують співробітників установ спеціалізованої освіти і наукових установ. Відзначимо, що вакцинація не залежить від типу і форми власності.

Єдиний варіант не вакцинуватися — незадовільний стан здоров’я з абсолютним медичним протипоказанням до щеплень.

Раніше "Телеграф" писав, що відмова від вакцинації є приводом для відсторонення від роботи.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Обов'язкова вакцинація #Covid-19
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