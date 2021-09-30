Чи воювали в "Вітчизняній війні" батьки сьогоднішніх призовників і кому на руку фейкові анкети?

У відомстві запевняють, що показаний документ не справжній, а фейковий

Кілька днів тому київська журналістка, медіа- та PR-консультант Наталя Денисенко на своїй Facebook-сторінці розмістила скрін "Автобіографії військовозобов’язаного призовника 19__ року народження".

За словами Наталії Денисенко, документи для приписки до військкомату її синові 2005 року народження видали в школі. Частина тексту вразила жінку безглуздими та, за нинішніми мірками, безпідставними вимогами: "У кожному папірці якісь "динозаври". Наприклад, необхідно вказати, чим батьки сьогоднішнього майбутнього призовника займалися в період... Вітчизняної війни. Причому заповнювати автобіографію пропонувалося чорнилом — без помилок і виправлень.

Безумовно, всі, кому цей пост попався на очі, повправлялись в єхидстві та дотепності.

"Забули вказати, якого року Вітчизняна війна — 1812 року або 1945 року. Люди у віці заплуталися (мені 65 років з +), а молодь цього ще не знає. Дурдом не змінюється".

"У 45-му завершилася Друга світова".

"Так це вони ще оновили. Це совок десь 70-х років. Я заповнював схожі папери, так там було ще про "велику жовтневу революцію", і "з якого класу походять батьки".

"Так їх батьки народилися через 40 років після ВВВ! Військкомату треба цікавитися цим питанням у прапрабабусь!".

"Велика Вітчизняна війна — радянський наратив, який до України не має ніякого відношення".

"Це шаблон радянського зразка. Я подібне заповнював на приписній комісії в військкоматі ще на самому початку 80-х".

"Такий пункт був на бланку автобіографії часів СРСР. Знаю це точно, тому що сам таку автобіографію писав".

"Нема пункту, скільки заробляєте і де лежать ваші гроші".

"А родичі за кордоном є? А то невідомо що... шпигунство... КДБ... і все таке...".

"Повістка з минулого".

"Вони схрон більшовицький знайшли в підвалі, чи що?".

"Час народження — теж смішно — це для складання гороскопу?".

На питання, що цікавить багатьох — в якій же київській школі видали настільки "антикварний" документ — Наталя Денисенко, на жаль, не відповіла.

Тому "Телеграф" зідзвонився з військовим комісаром Солом’янського районного комісаріату Станіславом Макаренко. Підполковник виявився в курсі ситуації — у них проводиться моніторинг соцмереж.

- Річ у тому, що такий зразок був отриманий не в військкоматі та не від військкомату, а від когось у школі, — пояснює Станіслав Миколайович. — Немає в нас уже таких автобіографій! Я більше вам скажу: зараз автобіографії пишуться у вільному викладі. Не знаю, звідки взявся цей листок, тому не можу його прокоментувати.

Цікавимося, чи не доводилося самому Макаренко енну кількість років тому перед строковою службою в армії писати автобіографію з цього шаблону. Військком сміється: "Ні, я поступав курсантом не через військовий комісаріат, а через військову частину". І, за його словами, його батьки точно в "Вітчизняній війні" (т.зв. "Великій Вітчизняній війні" 1941-45 рр.) участі не брали, а ось діди у Другій світовій воювали.

- Я розумію сарказм цієї ситуації, але не можу пояснити, яким чином це вийшло. Тим більше, що в коментарях під цим постом один чоловік написав, що коли його син недавно ставав на облік, то нічого подібного не заповнював. Думаю, що це чиєсь непорозуміння або недбалість.

Те, що автобіографію майбутні воїни (або звільнені від служби) нині пишуть у довільній формі, підтвердили також в українській "глибинці" — в 700-х кілометрах від столиці.

- У нас немає якоїсь певної форми бланка для автобіографії! — запевняє військком Мелітопольського об’єднаного міського військового комісаріату Запорізької області підполковник Олександр Лушніков. — Це дурниця якась: і рік народження з минулого століття, і Вітчизняна війна. На моїй пам’яті таких бланків вже не було. Може, хіба що, коли я вступав до військового училища в далекому 1997 році? Так, там були пункти про ВЛКСМ, КПРС та інше. Пам’ятаю, сидів тут у військкоматі, бувши курсантом, оформляв свою справу і писав "перебуваю/не перебуваю"... Може, з того часу бланк залишився? Так у мене і батько не воював, тільки дід. Знаєте, зараз технології такі, що можуть на підставі старого якогось документа перенабрати текст і видати його за новий — зробити самому, від руки заповнити та запевнити, що так є. Навіть якщо такі й були, то давно вже повинні були закінчитися. Ми щороку друкуємо необхідну кількість бланків, але на них написано тільки слово "Автобіографія" — інше призовник пише сам. А в школах і училищах їм допомагають писати викладачі та паспортисти в сільських радах, ті, хто відповідає за облік призовників. Але знову ж таки — ми їм наші бланки видаємо. Це фейк однозначно.

Бланк-то — фейковий

"Обережно! Фейк!" — таким написом "прикрасила" вищезгадану "автобіографію" заступник міністра оборони України Ганна Маляр. І наводить тому докладне пояснення.

"Ставимо крапку ще в одному фейку, в якому безпідставно звинуватили військкомат Солом’янського району Києва (зараз це вже територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Ми цей фейк про "автобіографію призовника" вже перевіряли і я його спростовувала декількома днями раніше. Втім, його поширення продовжилося вже до вимог "навести порядок у військкоматах" — тобто, інформаційна операція ворога досягла мети".

За словами Ганни Маляр, цей фейк невипадково поширили незадовго до початку призовної кампанії. Так відбувається щороку, тому подібні "зради" навіть виділили в три групи:

юнаків призовного віку виловлюють і силою доставляють до військкоматів військкомати ставлять на облік осіб з інвалідністю військкомат роздає для заповнення автобіографію з таким питанням... (якась маячня).

"Історія з "автобіографією призовника" штучно розкручувалася у 2014, 2015 року, 2018 і ось зараз. Щороку під такі фейки знаходиться якась реальна людина, яка щось з цього переліку стверджує. Не раз це завершувалося судовими розглядами та Центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) вигравали ці суди".

Юрист з величезним досвідом роботи пояснює, що "призовна армія — це одна з основних мішеней інформаційних атак РФ ще з 90-х років", основна цільова аудиторія цих кампаній — батьки призовників, а головна мета — домогтися, щоб якомога менше людей бажали служити в армії. Батьки призовників попадаються на вудку і сприяють поширенню дезінформації.

Перелік необхідних документів

"Порядок проведення приписки та постановки на облік регламентується Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Постановою КМУ №352 від 2002 (в редакції ПКМУ №100 від +2021). У Постанові є Додаток 7 з переліком документів особової картки призовника. І там НЕМА автобіографії".

Скріни вищезазначених документів заступник міністра доклала до свого посту.

Перелік необхідних документів

Здавалося б, все зрозуміло, ось тільки як і раніше невідоме походження ретро-папірця. І Наталя Денисенко продовжує стверджувати, що "автобіографія" реальна і готова довести це Ганні Маляр особисто.

Бланк, теперешній час

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 жовтня відбудеться наступний осінній призов до лав Збройних сил України.