Воевали ли в "Отечественной войне" родители сегодняшних призывников и кому на руку фейковые анкеты?

В ведомстве уверяют, что показанный документ не настоящий, а фейковый

Несколько дней тому назад киевская журналистка, медиа- и PR-консультант Наталья Денисенко на своей Facebook-странице разместила скрин "Автобиографии военнообязанного призывника 19__ года рождения".

По словам Натальи Денисенко, документы для приписки в военкомат ее сыну 2005 года рождения выдали в школе. Часть текста поразила женщину нелепыми и, по нынешним меркам, безосновательными требованиями: "В каждой бумажке какие-то "динозавры". Например, необходимо указать, чем родители сегодняшнего будущего призывника занимались в период… Отечественной войны. Причем заполнять автобиографию предписывалось чернилами – без помарок и исправлений.

Безусловно, все, кому этот пост попался на глаза, поупражнялись в ехидстве и остроумии.

"Забыли указать, какого года Отечественная война — 1812 года или 1945 года. Люди в возрасте запутались (мне 65 лет с +), а молодежь этого еще не знает. Дурдом не меняется".

"В 45-м завершилась Вторая мировая".

"Так это они еще обновили. Это совок где-то 70-х годов. Я заполнял похожие бумаги, так там было еще про "великую октябрьскую революцию", и "из какого класса происходят родители".

"Да их родители родились через 40 лет после ВОВ! Военкомату надо интересоваться этим вопросом у прапрабабушек!"

"Великая Отечественная война — советский нарратив, который к Украине не имеет никакого отношения".

"Это шаблон советского образца. Я подобное заполнял на приписной комиссии по военкомате еще в самом начале 80-х".

"Такой пункт был на бланке автобиографии времен СССР. Знаю это точно, потому что сам такую автобиографию писал".

"Нет пункта, сколько зарабатываете и где лежат ваши деньги".

"А родственники за границей есть? А то мало ли… шпионаж… кгб… и все такое…".

"Повестка из прошлого".

"Они схрон большевистский нашли в подвале, что ли?".

"Время рождения — тоже смешное – это для составления гороскопа?".

На интересующий многих вопрос – в какой же киевской школе выдали столь "антикварный" документ – Наталья Денисенко, увы, не ответила.

Потому "Телеграф" созвонился с военным комиссаром Соломенского районного комиссариата Станиславом Макаренко. Подполковник оказался в курсе ситуации – у них проводится мониторинг соцсетей.

- Дело в том, что такой образец был получен не в военкомате и не от военкомата, а от кого-то в школе, — объясняет Станислав Николаевич. – Нет у нас уже таких автобиографий! Я больше вам скажу: сейчас автобиографии пишутся в вольном изложении. Не знаю, откуда взялся этот листок, потому не могу его прокомментировать.

Интересуемся, не приходилось ли самому Макаренко энное количество лет тому назад перед уходом на срочную службу в армию писать автобиографию по этому шаблону. Военком смеется: "Нет, я поступал курсантом не через военный комиссариат, а через воинскую часть". И, по его словам, его родители точно в "Отечественной войне" (т.н. "Великой Отечественной войне" 1941-45 гг) участия не принимали, а вот деды во Второй мировой воевали.

- Я понимаю сарказм этой ситуации, но не могу пояснить, каким образом это получилось. Тем более, что в комментариях под этим постом один мужчина написал, что когда его сын недавно становился на учет, то ничего подобного не заполнял. Думаю, что это чье-то недоразумение или небрежность.

То, что автобиографию будущие воины (или освобожденные от службы) ныне пишут в произвольной форме, подтвердили и в украинской "глубинке" — в 700-х километрах от столицы.

- У нас нет какого-либо определенной формы бланка для автобиографии! – уверяет военком Мелитопольского объединенного городского военного комиссариата Запорожской области подполковник Александр Лушников. – Это ерунда какая-то: и год рождения из прошлого века, и Отечественная война. На моей памяти таких бланков уже не было. Может, разве что, когда я поступал в военное училище в далеком 1997 году? Да, там были пункты про ВЛКСМ, КПСС и прочее. Помню, сидел тут в военкомате, будучи курсантом, оформлял свое дело и писал "состою/не состою"… Может, с того времени бланк остался? Да у меня и отец не воевал, только дед. Знаете, сейчас технологии такие, что могут на основании старого какого-то документа перенабрать текст и выдать его за новый — сделать самому, от руки заполнить и сказать, что так есть. Даже если такие и были, то давно уже должны были закончиться. Мы каждый год печатаем необходимое количество бланков, но на них написано только слово "Автобиография" – остальное призывник пишет сам. А в школах и училищах им помогают писать преподаватели и паспортисты в сельских советах, те, кто отвечает за учет призывников. Но опять же – мы им наши бланки выдаем. Это фейк однозначно.

Бланк-то - фейковый

"Осторожно! Фейк!" – такой надписью "украсила" вышеупомянутую "автобиографию" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. И приводит подробное объяснение.

"Ставим точку еще в одном фейке, в котором безосновательно обвинили военкомат Соломенского района Киева (сейчас это уже территориальные центры комплектования и социальной поддержки).

Мы этот фейк про "автобиографию призывника" уже проверяли и я его опровергала несколькими днями ранее. Впрочем, его распространение продолжилось уже с требованиями "навести порядок в военкоматах" — то есть, информационная операция врага достигла цели".

По словам Анны Маляр этот фейк неслучайно распространили незадолго до начала призывной кампании. Так происходит ежегодно, потому подобные "зрады" даже выделили в три группы:

юношей призывного возраста вылавливают и силой доставляют в военкоматы военкоматы ставят на учет лица с инвалидностью военкомат раздает для заполнения автобиографию с таким вопросом… (какой-то бред).

"История с "автобиографией призывника" искусственно раскручивалась в 2014, 2015, 2018 и вот сейчас. Ежегодно под такие фейки находится какая-то реальный человек, который что-то из этого перечня утверждает. Не раз это завершалось судебными разбирательствами и Центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) выигрывали эти суды".

Юрист с огромным опытом работы поясняет, что "призывная армия — это одна из основных мишеней информационных атак РФ еще с 90-х годов", основная целевая аудитория этих кампаний — родители призывников, а главная цель – добиться, чтобы как можно меньше людей желали служить в армии. Родители призывников попадаются на удочку и способствуют распространению дезинформации.

Перечень необходимых документов

"Порядок проведения приписки и постановки на учет регламентируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Постановлением КМУ №352 от 2002 (в редакции ПКМУ №100 от 2021). В Постановлении имеется Приложение 7 с перечнем документов личной карточки призывника. И там НЕТ автобиографии".

Скрины вышеупомянутых документов заместитель министра приложила к своему посту.

Перечень необходимых документов

Казалось бы, все понятно, вот только по-прежнему неизвестно происхождение ретро-бумажки. И Наталья Денисенко продолжает утверждать, что "автобиография" реальная и готова доказать это Анне Маляр лично.

Бланк, сегодняшнее время

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 октября начнется очередной осенний призыв в ряды Вооруженных Сил Украины.