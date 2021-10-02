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Ясно, але не без сюрпризів: де в Україні будуть заморозки 3 жовтня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Найтеплішими виявилися західні області України. Новина оновлена 02 жовтня 2021, 15:18
Найтеплішими виявилися західні області України.

Нічних заморозків не варто чекати тільки в восьми областях.

Сонце, прохолода і заморозки — такою неділя, 3 жовтня буде на всій території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не прогнозується, але варто бути обережними через нічне похолодання.

Сонячно, але не тепло — прогноз погоди від Гідрометцентру
Сонячно, але не тепло — прогноз погоди від Гідрометцентру

Найтеплішим в неділю виявиться захід України — на Закарпатті очікують до +19 градусів. Тепло буде також в центральних і південних областях — до +17. А ось на сході і півночі України очікується більш прохолодна погода. Вдень повітря прогріється до +14 +15 градусів за Цельсієм.

Відзначимо, що в ніч на 3 жовтня очікуються заморозки — Гідрометцентр попереджає про помаранчевий рівень небезпеки на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У центральних, північних і південних областях заморозки будуть превалювати на ґрунті, а в східних їх прогнозують і в повітрі. З північних регіонів вони обійдуть тільки Сумщину.

Заморозки не торкнуться Сумської області і заходу України
Заморозки не торкнуться Сумської області і заходу України

У столиці України на 3 жовтня прогнозують ясну, сонячну погоду з температурою вдень від +8 до +14 градусів.

На киян чекає сонячний жовтневий день
На киян чекає сонячний жовтневий день

Раніше "Телеграф" писав, що в західній Україні, Криму та на південному сході очікується посилення вітру 3 жовтня.

Теги:
#Погода #Гідрометцентр #Прогноз погоди
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