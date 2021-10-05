Вітряно і без опадів: якої погоди очікувати українцям 6 жовтня

У найближчий тиждень опадів в Україні не очікується

У середу, 6 жовтня, жителі України будуть страждати від сильних поривів вітру.

Таким прогнозом погоди на найближчу добу поділилася вітчизняна синоптик Наталка Діденко.

За словами спеціалістки, найбільше від шквального вітру постраждають мешканці західних регіонів. Також високу швидкість вітер розвине на Приазов’ї та в Криму.

Такою температурою порадує українців середа, 6 жовтня

Діденко стверджує, що, швидше за все, українцям буде докучати вітер із південного сходу. Однак можна порадіти тому, що опадів на території країни не прогнозується.

Із температурним режимом поки все без змін. Як каже синоптик, вночі місцями фіксуватиметься від +2 до +9 градусів, місцями можливі заморозки. Найбільш теплим регіоном, як і раніше, залишається Захід: тут днем ртутні стовпчики термометрів сягнуть +13...+18°С. Жителі інших областей можуть розраховувати лише на +11...+15°С.

У Києві середа теж пройде без опадів, але під владою вітру. Вночі у столиці Діденко обіцяє від +4 до +7, вдень — від 11 до 13 градусів тепла.

Початку сезону осінніх дощів варто очікувати ближче до Покрови, запевняє спеціалістка. Це означає, що опади в Україні можна очікувати не раніше наступного тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими спостереженнями щодо погоди на найближчий тиждень поділився із журналістами синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.