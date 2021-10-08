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Потепління йде: прогноз погоди в Україні на вихідні

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Останні сонячні дні осені. Новина оновлена 08 жовтня 2021, 19:23
Останні сонячні дні осені.

Нічних заморозків в ніч з суботи на неділю не очікується.

Після прохолодних і вітряних останніх днів робочого тижня, наступають вихідні, які обіцяють незначне підвищення температури.

Це стало відомо з прогнозу Гідрометцентру.

Так, в суботу, 9 жовтня найтеплішим виявиться Закарпатті, в цьому регіоні обіцяють до +16 градусів. На решті території від 10 градусів тепла вдень. Ніч на суботу обіцяє бути прохолодною — на Луганщині та Харківщині з заморозками.

Прохолодно і безхмарно — погода на 9 жовтня
Прохолодно і безхмарно — погода на 9 жовтня

У неділю вночі заморозків не очікується і температура підвищиться до 1-3 градусів вище нуля майже по всій території, але найтеплішою в Україні ніч буде на півдні та сході. Там підвищення температури очікують до 6 градусів.

День неділі прийде ясним і сонячним, на термометрі буде від 11 до 15 вище нуля.

По всій Україні 10 жовтня — ясно
По всій Україні 10 жовтня — ясно

Через те, що в Україні вже кілька днів поспіль сухо і немає опадів в частині регіонів оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки — на півдні, південному сході і в частині західних регіонів.

Карта регіонів з небезпечними погодними умовами
Карта регіонів з небезпечними погодними умовами

Згідно з даними прогнозу по Києву — вихідні в столиці будуть безхмарними з максимальною температурою в суботу +10, а в неділю +11 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, що атмосферний тиск на цьому тижні буде вище норми.

Теги:
#Погода #Осінь #Прогноз погоди
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