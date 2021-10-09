Насолоджуємося тишею: коли можна шуміти в квартирі і що робити з "гучними" сусідами

Не всім щастить з сусідами.

Тепла пора року підійшла до кінця, а значить, що любителі влаштовувати гучні посиденьки перебираються з вулиць додому, а значить не зайвим було б нагадати сусідам таких громадян про те, в які години можна шуміти та що робити, якщо домовиться не виходить.

Варто нагадати, що в Україні діє закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення" (№24), яким встановлено критерії того, що можна вважати шумом і наскільки гучним він повинен бути, щоб мати можливість звернутися до правоохоронців.

Згідно з визначенням, такими є будь-які небажані звуки, які викликають негативно сприйняття та ускладнюють передачу аудіальної інформації або порушують сон.

Втім, є й винятки з правил. Наприклад, крик дитини або шум домашніх тварин в цю категорію не потрапляють.

Однак якщо сусіди голосно кричать або співають, включають програвачі або аудіо апаратуру на повну гучність, користуються гучномовцями або запускають феєрверки, то це вже цілком потрапляє під визначення закону.

При цьому голосно шуміти не можна:

з 21:00 до 8:00 в буденні дні;

цілодобово у вихідні та святкові дні.

Таким чином, закон явно не на стороні сусідів, які роблять ремонт в суботу.

Крім того, місцева влада може коригувати ці правила, вводячи додаткові обмеження.

Для багатоповерхових будинків рівень шуму не повинен перевищувати 55 дбА в денний час і 45 дбА в нічний. Визначити рівень шуму можна спеціальними пристроями (шумоміри) певною програмою в смартфоні.

Звичайна розмова, для порівняння, зазвичай має рівень шуму в 40-50 дбА, якщо слухач перебуває на відстані в близько метра від джерела, а ось потужні пилотяги можуть "нашуміти" і на всі 80 дбА.

Що ж робити, якщо сусіди шумлять?

В першу чергу варто спробувати домовитися. Однак якщо це не допомагає, то викликайте поліцію.

Якщо поліція на виклик не прибула, то можна зібрати підписи щонайменше трьох сусідів і звертатися до дільничного, до органів місцевого самоврядування або до санепідслужби. Плюсом буде, якщо ви при цьому зможете надати аудіо- або відеодокази правопорушення.

Якщо вина галасливого сусіда буде доведена, то йому загрожує відповідальність за статтею 182 КУпАП, яка передбачає штраф від 85 до 255 грн для фізичної особи або від 255 до 510 грн для юридичної.

Як повідомлялося раніше, до кінця року в Україні можуть помітно зрости тарифи на опалення, навіть попри обіцянки Кабміну про фіксовану ціну.