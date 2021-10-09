Наслаждаемся тишиной: когда можно шуметь в квартире и что делать с "громкими" соседями

Не всем везет с соседями.

Теплая пора года подошла к концу, а значит, что любители устраивать громкие посиделки перебираются с улиц домой, а значит не лишним было бы напомнить соседям таких граждан о том, в какие часы можно шуметь и что делать, если договорится не получается.

Стоит напомнить, что в Украине действует закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (№24), которым установлены критерии того, что можно считать шумом и насколько громким он должен быть, чтобы иметь возможность обратиться к правоохранителям.

Согласно определению, таковым являются любые нежелательные звуки, которые вызывают негативно восприятие и затрудняют передачу аудиальной информации или нарушают сон.

Впрочем, есть и исключения из правил. Например, крик ребенка или шум домашних животных в эту категорию не попадают.

Однако если соседи громко кричат или поют, включают проигрыватели или аудио аппаратуру на полную громкость, пользуются громкоговорителями или запускают фейерверки, то это уже вполне попадает под определения закона.

При этом громко шуметь нельзя:

с 21:00 до 8:00 в будние дни;

круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Таким образом, закон явно не на стороне соседей, делающих ремонт в субботу.

Кроме того, местные власти могут корректировать эти правила, вводя дополнительные ограничения.

Для многоэтажных домов уровень шума должен не превышать 55 дбА в дневное время и 45 дбА в ночное. Определить уровень шума можно специальными устройствами (шумомеры) либо приложениями в смартфоне.

Обычный разговор, для сравнения, обычно имеет уровень шума в 40-50 дбА, если слушатель находится на расстоянии в около метра от источника, а вот мощные пылесосы могут "нашуметь" и на все 80 дбА.

Что же делать, если соседи шумят?

В первую очередь стоит попытаться договорится. Однако если это не помогает, то вызывайте полицию.

Если полиция на вызов не прибыла, то можно собрать подписи минимум трех соседей и обращаться к участковому, к органам местного самоуправления или к санэпидслужбу. Плюсом будет, если вы при этом сможете предоставить аудио- или видеодоказательства правонарушения.

Если вина шумного соседа будет доказана, то ему грозит ответственность по статье 182 КУоАП, предусматривающей штраф от 85 до 255 грн для физического лица или от 255 до 510 грн для юридического.

Как сообщалось ранее, к концу года в Украине могут заметно вырасти тарифы на отопление, даже несмотря на обещания Кабмина о фиксированной цене.