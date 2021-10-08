Готуємо гаманці: наскільки до кінця року зростуть тарифи на тепло і хто за це заплатить

У Києві тариф на опалення може вирости в півтора рази, але іншим регіонам — не легше

Цінові «гойдалки» навколо природного газу, що тривають з літа, за словами експертів, неминуче позначаться на українцях, погрожуючи їм зростанням тарифів на природний газ та тепло, інфляцією на товари та послуги, а в разі піку морозів — і замерзанням.

За останні два дні ціна на «блакитне паливо» в Європі встановила новий історичний рекорд, перевищивши 1900 доларів за тисячу кубометрів, а після заяви президента РФ Володимира Путіна про готовність наростити постачання, ціна впала нижче 1000 доларів. Проте вже в п’ятницю, 8 жовтня, вона знову перевищила 1200 доларів.

Подорожчання тепла: що буде в Києві

Всі ці стрибки означають одне — зростання цін на природний газ для українських споживачів. Так, «Нафтогаз» вже пропонує «блакитне паливо» своїм комерційним клієнтам в промисловості по 43-44 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Виробники теплової енергії відреагували на це підготовкою нових тарифів на виробництво і постачання тепла населенню.

Так, КП «Київтеплоенерго», яке постачає тепло жителям столиці, ще у вересні подало проєкт нових тарифів на теплову енергію для населення, за якими 1 Гкал тепла буде коштувати від 2099 до 2381 гривні.

З огляду на те, що сьогоднішній тариф становить 1654 гривні за 1 Гкал, зростання може скласти до 44%. А вже з 1 січня 2022 року в «Київтеплоенерго» хочуть на 50% підняти тариф на виробництво теплової енергії для населення — до 1408 гривень.

З 1 січня виробляти тепло для киян буде дорожче

Кабмін готує компенсацію

Зрозуміло, варто очікувати, що і в інших містах виробники тепла будуть подавати до органів місцевої влади пропозиції щодо нового тарифу. Втім, як зазначено на сайті КМДА, документ про зростання тарифу «є проєктом розпорядження про встановлення і застосування тарифів, який буде опубліковано окремо після рішення про механізм компенсації з боку держави».

Ще 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про підписання Меморандуму між НАК «Нафтогаз» і місцевою владою, за яким ціна природного газу для виробництва тепла населенню гарантувалася на рівні 7,4 грн за кубометр.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що на компенсацію різниці в тарифах для виробників тепла держава направить не менше 11 мільярдів гривень. Таким чином зростання цін для населення вдасться уникнути, вважають в Кабміні. Однак чи вистачить озвучених 11 мільярдів гривень на компенсацію до кінця опалювального сезону — невідомо. За даними експерта з енергетики, голови Союзу споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, тільки Полтаві на компенсацію тарифу потрібно 862 млн гривень.

Світло подешевшало, а газ ще виросте в ціні

Що стосується цін на природний газ, то, як і раніше, споживачі фіксованого тарифу будуть платити від 7,8 до 13,5 гривні за кубометр. А ось місячний тариф буде змінюватися щомісяця, наприклад, в жовтні він складе від 8 до 31 гривень за куб.

Тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня знизився на 24 копійки — до 1,44 грн за 1 Квт/год, правда тільки для тих, хто споживає в місяць понад 250 кіловат.

Нагадаємо, раніше «Телеграф» повідомляв, як може працювати механізм компенсації тарифів на тепло з боку держави.