Злочин без покарання: як Кирило Островський, який збив на смерть 10-річну дівчинку в Києві, вийшов з СІЗО. І знову сів

"Мажору", що не пригальмував "Хаммер" на червоне світло, через дії адвокатів просто не встигли продовжити утримання під вартою

Сьогодні, 11 жовтня, Печерський суд Києва знову обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Кирилу Островському — винуватцю смертельної ДТП, що сталося ще три роки тому.

Нагадаємо передісторію. Це було одним зі 150 з гаком тисяч ДТП у 2018 році: пізно увечері 24 липня в Києві на бульварі Лесі Українки молодий водій на автомобілі Hummer скоїв наїзд на 10-річну дівчинку, яка з рідними переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Ще не знаючи прізвища людини, яка керувала машиною, очевидці припустили, що сьорбати тюремну баланду йому не доведеться — про це свідчив ранг транспортного засобу. А коли з’ясувалося, що по місту мчав колишній боксер, а в той момент вже директор, власник фірми Fit & Sweet 23-річний Кирило Островський, то впевненість співгромадян у майбутній безкарності "мажора" зміцнилася.

Зняв номер, щоб … не побачили батьки

По-перше, молодий чоловік спочатку спробував сховатися з місця аварії — протягнувши нещасної дитини понад півсотні метрів, позашляховик продовжував рухатися і далі. Патрульним вдалося його затримати лише через кілька хвилин біля бізнес-центру "Парус", та й то тому що проїзд "Хаммеру" перекрив водій "Тойоти".

По-друге, зупинившись, хлопець кинувся знімати з машини реєстраційний знак. Згодом, на засіданні Шевченківського райсуду, де йому визначали запобіжний захід, Кирило Островський виправдовував свої дії тим, що дбав про душевний стан батьків і бабусі — мовляв, не хотів, щоб вони побачили номер авто на відео, яке знімали очевидці трагедії.

Хаммер Островського на місці ДТП

А ще намагався переконати суддю в тому, що в першу чергу він зупинився і підбіг до дівчинки, яка опинилася під колесами, і, нібито, навіть схопився за телефон викликати "швидку", і тільки потім вирішив відігнати "Хаммер", оскільки його… не було де запаркувати. Дивно було чути, що людина за кермом дорогого авто не знала, що при ДТП машина повинна залишатися на місці події та чіпати в ній нічого не можна.

Патрульні затримали водія і врятували від розлюченого натовпу

По-третє, вже в момент затримання Кирило чинив опір поліції та з матами кричав: "Це мусорське свавілля!". Але саме патрульні й врятували його від розлюченого натовпу, що було готово розтерзати водія-лихача.

Чому "лихача"? Та просто хлопець не пригальмував перед регульованим пішохідним переходом в момент, коли по ньому йшли люди. Тобто насправді під колесами потужної машини могли б опинитися троє людей — не тільки 10-річна дівчинка, але також її брат і мама.

Під варту — без альтернативи застави

Коли приїхали медики, постраждала ще була жива, проте страшні травми не залишили їй шансів і дитя померло в машині "швидкої допомоги". Тут же втрачала свідомість від горя її мати. З’ясувалося, що Настя Артемова з братом і мамою Світланою — громадяни Російської Федерації та приїхали до Києва до родичів з підмосковної Коломни на заходи церкви "Відродження", парафіянкою якої була жінка.

Мати загиблої дівчинки втрачала свідомість

Варто відзначити, що винуватець ДТП відмовився добровільно здати біологічні зразки для проведення експертизи на вміст алкоголю і наркотичних речовин в крові. І, за даними прессекретаря прокуратури Києва Надії Максимець, у нього їх взяли примусово. Втім, як повідомила поліція, алкогольного сп’яніння в Островського "Драгер" не виявив.

Швидка допомога на місці ДТП з Островським

Примітно, що Hummer не належить молодій людині — це автомобіль його дядька, такого собі Саші Оболонського, якого низка ЗМІ називає кримінальним авторитетом. Без сумніву, подбав про своє дорослі чадо і батько Кирила — Олег Островський — один з керівників Федерації сквошу України та відомий київський перукар, якому свою голову підставляють впливові політики й бізнесмени.

Алкоголю Драгер не виявив

Даючи журналістам коментар з приводу ДТП, Островський-старший активно розвивав альтернативну свідченням очевидців версію — мовляв, аварія сталася в момент зміни сигналу світлофора, а дитина різко вибігла на проїжджу частину. Вони ж, своєю чергою, підтримують зв’язок з родиною загиблої дівчинки, допомагають з перельотом, доставкою тіла, похороном тощо.

Водія все ж таки затримали. Йому було оголошено про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України) і заведомом залишенні особи без допомоги (ч. 1 ст. 135 КК України). Покарання за цими статтями — від 3 до 8 років в’язниці.

Суд запобіжним заходом вибрав арешт

Не вдалося "відмазати" Кирила Островського і від СІЗО. На суді щодо обрання запобіжного заходу прокуратура просила для нього утримання під вартою без альтернативи застави. Сам винуватець аварії аргументував необхідність залишити його на волі, щоб він міг продовжувати заробляти гроші для сім’ї загиблої. Провину він визнав частково, запевняючи, що ПДР не порушував і піти від відповідальності не намагався.

"Кар’єрний ріст" можливий і в СІЗО?

Ця ДТП набула широкого суспільного резонансу, розслідування справи на особистий контроль навіть взяв генеральний прокурор України, на той момент — Юрій Луценко. Здавалося б, на цей раз все буде згідно із законом. Але час минав, а будь-яких слідчих дій за фактом ДТП проводити не поспішали. Наприклад, Кирило стверджував, що пішоходи на переході виявилися несподівано. За його словами, він рухався у другому правому ряду, а огляд тротуару перед переходом йому закрила якась велика машина, чи то мікроавтобус, чи то джип — точніше пояснити він не зміг. І раптово зі сліпої зони під колеса вискочили — по одному з його свідчень "двоє дітей, один з яких встиг проскочити", за іншим — "мама з дівчинкою". Кирило запевняв, що він спробував загальмувати, але машина його не послухала — "мабуть, через якийсь неполадки з гальмами". Хоча швидкість, за його словами та відчуттям на той момент, була "невисокою". Ось тільки ніхто не поспішав перевіряти технічний стан автомобіля.

Островський запевняв, що швидкість його авто була невисокою

Більш того, журналісти, а не слідчі поспішали поспілкуватися з очевидцями трагедії.

"Я йшов по Лесі Українки — і сам момент удару бачив. Після того як машина ударила дитину, почувся тріск і крик матері. Видовище було жахливе. Я тут же став викликати медиків, тому що побачив, що справи кепські. Водій з місця ДТП поїхав відразу ж. Поїхав вниз по Лесі Українки, — цитує facenews.ua слова свідка аварії Арсенія з посиланням на vesti.ua. — Він навіть не виходив з машини після аварії, не підходив до дитини. Після виклику швидкої я подзвонив в поліцію і пішов, тому що все, що там відбувалося, бачити було занадто важко. Я досі відходжу після цього видовища".

Мешканка одного з будинків на бульварі Лесі Українки, на імʼя Анна запевняє, що, почувши крик матері загиблої дитини, вона визирнула з вікна і побачила наслідки ДТП. За її твердженням, на місці аварії ніякої "великої машини" або "вантажівки", яка б завадила водієві "Хаммера" побачити пішоходів, не було.

Розслідування події завершилося у вересні 2018 го. Однак адвокати та інші сили, залучені батьком (а, можливо й іншими непересічними родичами) продовжували діяти та оберігати Кирила від тюремних неприємностей. Йому продовжували термін утримання під вартою, але до вироку справа не доходила. А він сам часу дарма не втрачав, і як повідомляє ua24ua.net, попри молодий вік і не кримінальну спочатку біографію, став ні багато ні мало — "наглядачем по Лук’янівському СІЗО". І нібито таке привілейоване становище приносило йому щомісяця 500-700 тисяч гривень. Стверджувати таке безапеляційно ми не можемо, але, як то кажуть, диму без вогню не буває, та й офіційних даних з такого питання не існує.

Арешт продовжити не встигли

З моменту ДТП пройшло понад три роки, під час яких стараннями захисту і самого обвинуваченого з різних причин затягувався процес. Зокрема, через неявку свідків, а також багаторазових відводів суддів і прокурорів. А в жовтні 2021-го "мажор", що подорослішав і заматерів, і зовсім опинився на волі — немов і не було ніякого "ДТП з летальним результатом" в його житті: не судимий, тому, мабуть, не винен?

Про це нагадує і прокуратура: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про те, що 4 жовтня минає черговий термін запобіжного заходу, столична прокуратура знала і заздалегідь подбала про його продовження — в п’ятницю, 1 жовтня, прокурор звернувся з клопотанням про продовження терміну арешту. Але якщо в попередні рази обвинувачений брав участь в засіданнях по відеозв’язку з СІЗО, то на цей раз захотів, щоб клопотання йому вручили особисто. Пожвавішали й адвокати, в черговий раз заявивши відведення судді.

А суддя Константинова пішла у відпустку

Суддя Тетяна Ільєва розглянула питання відводу судді Христини Константинової — і відмовила в задоволенні клопотання захисту, — свідчать матеріали порталу "Судова влада". Остання атака на суд адвокатами з повторним клопотанням про відвід судді, прокурора і секретаря засідань була зроблена вже 4 жовтня. Але робочий день в казенному домі закінчився… і суддя, як повідомили в київській прокуратурі, не поставила справу в авторозподіл. Ніч на 5-е жовтня і відкрила для Островського-молодшого двері слідчого ізолятора. Що ж стосується самої судді Христини Константинової, то вона з 5-го жовтня також виявилася вільною — пішла у відпустку.

Підозрювати в якомусь злому намірі даму в мантії ми, звичайно, не можемо, як і не маємо права пов’язувати різні події з її особистого життя і державної служби. Але є цікавий момент: за даними Центру протидії корупції, суддя цього літа отримала в подарунок квартиру в столиці вартістю 1,5 млн гривень.

Яким в результаті, рішенням завершиться суд, поки невідомо. Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

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