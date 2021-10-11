Преступление без наказания: как Кирилл Островский, сбивший насмерть 10-летнюю девочку в Киеве, вышел из СИЗО. И снова сел

"Мажору", не притормозившему "Хаммер" на красный свет, из-за действий адвокатов просто не успели продлить содержание под стражей

Сегодня, 11 октября, Печерский суд Киева вновь избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Кириллу Островскому — виновнику смертельного ДТП, случившегося еще три года назад.

Напомним предысторию. Это было одним из 150 с лишним тысяч ДТП в 2018 году: поздним вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки молодой водитель на автомобиле Hummer совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая с родными переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Еще не зная фамилии человека, управлявшего машиной, очевидцы предположили, что хлебать тюремную баланду ему не придется – об этом свидетельствовал ранг транспортного средства. А когда выяснилось, что по городу мчал бывший боксер, а в тот момент уже директор, владелец фирмы Fit & Sweet 23-летний Кирилл Островский, то уверенность сограждан в предстоящей безнаказанности "мажора" укрепилась.

Снял номер, чтобы… не увидели родители

Во-первых, молодой человек изначально попытался скрыться с места аварии – протащив несчастного ребенка более полсотни метров, внедорожник продолжал двигаться и далее. Патрульным удалось его задержать только через несколько минут возле бизнес-центра "Парус", да и то потому что проезд "Хаммеру" перекрыл водитель "Тойоты".

Во-вторых, остановившись, парень кинулся снимать с машины регистрационный знак. Впоследствии, на заседании Шевченковского райсуда, где ему определяли меру пресечения, Кирилл Островский оправдывал свои действия тем, что заботился о душевном состоянии родителей и бабушки – дескать, не хотел, чтобы они увидели номер авто на видео, которое снимали очевидцы трагедии.

Хаммер Островского на месте ДТП

А еще пытался убедить судью в том, что первым делом он остановился и подбежал к оказавшейся под колесами девочке, и, якобы, даже схватился за телефон вызывать "скорую", и только потом решил отогнать "Хаммер", так как его… негде было запарковать. Странно было слышать, что человек за рулем дорогого авто не знал, что при ДТП машина должна оставаться на месте происшествия и трогать в ней ничего нельзя.

Патрульные задержали водителя и спасли от разъяренной толпы

В-третьих, уже в момент задержания Кирилл оказывал сопротивление полиции и с матами орал: "Это мусорской беспредел!". Но именно патрульные и спасли его от разъяренной толпы, готовой растерзать водителя-лихача.

Почему "лихача"? Да просто парень не притормозил перед регулируемым пешеходным переходом в момент, когда по нему шли люди. То есть, на самом деле, под колесами мощной машины могли бы оказаться трое людей – не только 10-летняя девчушка, но также ее брат и мама.

Под стражу – без альтернативы залога

Когда приехали медики, пострадавшая еще была жива, однако страшные травмы не оставили ей шансов и дитя скончалось в машине "скорой помощи". Тут же теряла сознание от горя ее мать. Выяснилось, что Настя Артемова с братом и мамой Светланой – граждане Российской Федерации и приехали в Киев к родственникам из подмосковной Коломны на мероприятия церкви "Возрождение", прихожанкой которой была женщина.

Мать погибшей девочки теряла сознание

Стоит отметить, что виновник ДТП отказался добровольно сдать биологические образцы для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови. И, по данным пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, у него их взяли принудительно. Впрочем, как сообщила полиция, алкогольного опьянения у Островского "драгер" не выявил.

Примечательно, что Hummer не принадлежит молодому человеку – это автомобиль его дяди, некоего Саши Оболонского, которого ряд СМИ называет криминальным авторитетом. Без сомнения, позаботился о своем великовозрастном чаде и отец Кирилла — Олег Островский — один из руководителей Федерации сквоша Украины и известный киевский парикмахер, которому свою голову подставляют влиятельные политики и бизнесмены.

Алкоголя Драгер не выявил

Давая журналистам комментарий по поводу ДТП, Островский-старший активно развивал альтернативную показаниям очевидцев версию – дескать, авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на проезжую часть. Они же, в свою очередь, поддерживают связь с семьей погибшей девочки, помогают с перелетом, доставкой тела, похоронами.

Водителя все-таки задержали. Ему было объявлено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины) и заведомом оставлении лица без помощи (ч.1 ст.135 УК Украины). Наказание по этим статьям – от 3 до 8 лет тюрьмы.

Суд мерой пресечения выбрал арест

Не удалось "отмазать" Кирилла Островского и от СИЗО. На суде по избранию меры пресечения прокуратура просила для него содержание под стражей без альтернативы залога. Сам виновник аварии аргументировал необходимость оставить его на свободе, дабы он мог продолжать зарабатывать деньги для семьи погибшей. Вину он признал частично, уверяя, что ПДД не нарушал и уйти от ответственности не пытался.

"Карьерный рост" возможен и в СИЗО?

Эта резонансное ДТП получило широкий общественный резонанс, расследование дела на личный контроль даже взял генеральный прокурор Украины, на тот момент — Юрий Луценко. Казалось бы, на этот раз все будет по Закону. Но время шло, а каких-либо следственных действий по факту ДТП проводить не спешили. Например, Кирилл утверждал, что пешеходы на переходе оказались неожиданно. По его словам, он двигался во втором правом ряду, а обзор тротуара перед переходом ему закрыла какая-то большая машина, то ли микроавтобус, то ли джип – точнее объяснить он не смог. И внезапно из слепой зоны под колеса выскочили – по одним его показаниям "двое детей, один из которых успел проскочить", по другим – "мама с девочкой". Кирилл уверял, что он попытался затормозить, но машина его не послушалась – "видимо, из-за какой-то неполадки с тормозами". Хотя скорость, по его словам и ощущениям на тот момент, была "невысокой". Вот только никто не спешил проверять техническое состояние автомобиля.

Островский уверял, что скорость его авто была невысокой

Более того, журналисты, а не следователи спешили пообщаться с очевидцами трагедии.

"Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки, — цитирует facenews.ua слова свидетеля аварии Арсения со ссылкой на vesti.ua. — Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все, что там происходило, видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища".

Жительница одного из домов на бульваре Леси Украинки по имени Анна уверяет, что, услышав крик матери погибшего ребенка, она выглянула из окна и увидела последствия ДТП. По ее утверждениям, на месте аварии никакой "большой машины" или "грузовика", который бы помешал водителю "Хаммера" увидеть пешеходов, не было.

Расследование происшествия завершилось в сентябре 2018-го. Однако адвокаты и прочие силы, задействованные отцом (а, возможно и другими нерядовыми родственниками) продолжали действовать и оберегать Кирилла от тюремных неприятностей. Ему продлевали срок содержания под стражей, но до приговора дело не доходило. А он сам времени даром не терял, и как сообщает ua24ua.net, несмотря на молодой возраст и не криминальную изначально биографию, стал ни много ни мало — "смотрящим по Лукьяновскому СИЗО". И якобы такое привилегированное положение приносило ему ежемесячно 500-700 тысяч гривен. Утверждать такое безапелляционно мы не можем, но, как говорится, дыма без огня не бывает, да и официальных данных по такому вопросу не существует.

Арест продлить не успели

С момента ДТП прошло более трех лет, во время которых стараниями защиты и самого обвиняемого по различным причинам затягивался процесс. В частности, из-за неявки свидетелей, а также многократных отводов судей и прокуроров. А в октябре 2021-го повзрослевший и заматеревший "мажор" и вовсе оказался на свободе – словно и не было никакого "ДТП с летальным исходом" в его жизни: не судим, так, значит, не виноват?

Об этом напоминает и прокуратура: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

О том, что 4 октября истекает очередной срок меры пресечения, столичная прокуратура знала и заранее позаботилась о его продлении — в пятницу, 1 октября, прокурор обратился с ходатайством о продлении срока ареста. Но если в предыдущие разы обвиняемый участвовал в заседаниях по видеосвязи из СИЗО, то на этот раз возжелал, чтобы ходатайство ему вручили лично. Подсуетились и адвокаты, в очередной раз заявив отвод судьи.

А судья Константинова ушла в отпуск

Судья Татьяна Ильева рассмотрела вопрос отвода судьи Кристины Константиновой – и отказала в удовлетворении ходатайства защиты, — свидетельствуют материалы портала "Судебная власть". Последняя атака на суд адвокатами с повторным ходатайством об отводе судьи, прокурора и секретаря заседаний была предпринята уже 4 октября. Но рабочий день в казенном доме закончился… и судья, как сообщили в киевской прокуратуре, не поставила дело в автораспределение. Ночь на 5-е октября и открыла для Островского-младшего двери следственного изолятора. Что же касается самой судьи Кристины Константиновой, то она с 5-го октября также оказалась свободной – ушла в отпуск.

Подозревать в некоем злом умысле даму в мантии мы, конечно, не можем, как и не имеем права связывать различные события из ее личной жизни и государственной службы. Но есть интересный момент: по данным Центра противодействия коррупции, судья нынешним летом получила в подарок квартиру в столице стоимостью 1,5 млн. гривен.

Каким в итоге, решением завершится суд, пока неизвестно. Мы продолжаем следить за ситуацией.

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