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Україна і ЄС підписали договір про "відкрите небо": що він дає

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Літак в небі України. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 13:33
Літак в небі України.

Договір передбачає рівні умови конкуренції для європейських і українських перевізників.

Україна підписала з Європейським союзом угоду про відкрите небо. Він дає українським авіакомпаніям можливість літати в будь-які країни ЄС і вимагає виконання європейських норм авіабезпеки. Також компанії з ЄС зможуть відкрити рейси в багато аеропорти України. Його підписали через вісім років переговорів.

Про це повідомляє сайт президента України.

Також угода регулює норми для українських авіакомпаній з організації повітряного руху та екологічні правила. Очікується, що угода почне роботу відразу після підписання і активізує українське авіасполучення. Рівень авіаперельотів над країною вже практично повернувся до допандемічних цифр і досяг 76% в порівнянні з вереснем 2019.

Ринок внутрішніх перельотів активізувався — повідомляють в Мінінфраструктури та виріс на 14,5% в порівнянні з 2019 роком.

Підписання угоди про відкрите небо почалося ще в жовтні 2013 року, коли затвердили попередній текст. Цієї угоди чекали багато лоукостерів. Як писав "Телеграф", в Ryanair заявляли про очікуване розширення ще на 12 українських аеропортів.

Теги:
#ЄС #Відкрите небо #Авіапростір
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