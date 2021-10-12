Україна і ЄС підписали договір про "відкрите небо": що він дає

Договір передбачає рівні умови конкуренції для європейських і українських перевізників.

Україна підписала з Європейським союзом угоду про відкрите небо. Він дає українським авіакомпаніям можливість літати в будь-які країни ЄС і вимагає виконання європейських норм авіабезпеки. Також компанії з ЄС зможуть відкрити рейси в багато аеропорти України. Його підписали через вісім років переговорів.

Про це повідомляє сайт президента України.

Також угода регулює норми для українських авіакомпаній з організації повітряного руху та екологічні правила. Очікується, що угода почне роботу відразу після підписання і активізує українське авіасполучення. Рівень авіаперельотів над країною вже практично повернувся до допандемічних цифр і досяг 76% в порівнянні з вереснем 2019.

Ринок внутрішніх перельотів активізувався — повідомляють в Мінінфраструктури та виріс на 14,5% в порівнянні з 2019 роком.

Підписання угоди про відкрите небо почалося ще в жовтні 2013 року, коли затвердили попередній текст. Цієї угоди чекали багато лоукостерів. Як писав "Телеграф", в Ryanair заявляли про очікуване розширення ще на 12 українських аеропортів.