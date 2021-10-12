Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает

Договор подразумевает равные условия конкуренции для европейских и украинских перевозчиков.

Украина подписала с Европейским союзом договор про открытое небо. Он дает украинским авиакомпаниям возможность летать в любые страны ЕС и требует выполнения европейских норм авиабезопасности. Также компании из ЕС смогут открыть рейсы во многие аэропорты Украины. Его подписали спустя восемь лет переговоров.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Также соглашение регулирует нормы для украинских авиакомпаний по организации воздушного движения и экологические правила. Ожидается, что соглашение начнет работу сразу после подписания и активизирует украинское авиасообщение. Уровень авиаперелетов над страной уже практически вернулся к допандемическим цифрам и достиг 76% в сравнении с сентябрем 2019.

Рынок внутренних перелетов активизировался — сообщают в мининфраструктуры и вырос на 14,5 % по сравнению с 2019 годом.

Подписание соглашения про открытое небо началось еще в октябре 2013 года, когда утвердили предварительный текст. Этого соглашения ждали многие лоукостеры. Как писал "Телеграф", в Ryanair заявляли про ожидаемое расширение еще на 12 украинских аэропортов.