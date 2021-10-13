Педіатр пояснила, як на дітей впливає перехід на зимовий час

Єдиної думки про ефективність чи марність щорічного переведення годинників в світі до сих пір не існує

У неділю, 31 жовтня, нам в черговий раз доведеться зрушити стрілки годинника на одну годину назад для переходу на зимовий час. Теоретично це слід зробити о 4 годині ранку в ніч з суботи на неділю. Хоча частина людей проробляє цю процедуру перед тим, як лягти спати, щоб уникнути непорозумінь вранці.

Не одне десятиліття точаться суперечки економістів, медиків і обивателів щодо користі для економіки та шкоди для здоров’я від таких сезонних маніпуляцій з часом. Одні люди запевняють, що протягом деякого часу після переходу на зимовий або літній час вони відчувають себе розбитими, пригнобленими, нервують і не можуть зосередитися, часом справа доходить навіть до депресій і серйозних помилок в роботі. Їх опоненти вважають, що пристосуватися до нового графіку зовсім нескладно і не варто нагнітати обстановку. "Трохи більше позитиву в життя!" — радять вони.

Але якщо у старшого покоління переведення стрілок найчастіше пов’язане з початком робочого часу, то як на переведення стрілок реагують юні громадяни? "Телеграф" поцікавився думкою дитячого лікаря.

"Зміна часу, звичайно ж, відчувається людьми, особливо в перші дні, коли організм тільки починає пристосовуватися до нового режиму, — погоджується завідувачка амбулаторії сімейного типу, лікар-педіатр вищої категорії Ірина Добрянська. — Відчувається? Так, відчувається. А от шкода або серйозний вплив на організм людини — наукою не доведені, тобто, ми не можемо сказати точно й однозначно, що це шкодить".

Ірина Добрянська радить відпочити перед переведенням стрілок

За словами Ірини Олексіївни, це може бути помітно, якщо людина спочатку перепрацьовує, втомлюється, не висипається. Але ж навіть протягом тижня у нас змінюється графік — якщо в будні дні доводиться вставати рано, то у вихідні можна дозволити собі довше повалятися в ліжку або навпаки, раніше відправитися на відпочинок. Проте медик радить підготуватися до чергового переведення стрілок.

"За кілька днів до переведення стрілок слід лягати спати раніше, ніж зазвичай, спати потрібно в добре провітрюваному приміщенні, в абсолютній темряві. Вранці, прокинувшись, якщо відчуваєш сонливість, корисно зробити гімнастику. І було б просто чудово перші дні після переходу на новий режим не перепрацьовувати ".

Щоб не вередувати — треба висипатися

Добрянська підкреслює, що такі правила стосуються і дорослих, і дітей — на них однаково впливає зміна часу. "Точніше, так — діти більш пластичні в цьому питанні, ніж літні люди. Літнім важко пристосуватися, діти легше переносять зміщення часу, швидше і краще переходять на новий режим. До того ж осіннє й весняне переведення стрілок відбувається не в будні, а в вихідні дні, і спочатку припадає на шкільні канікули".

Але чи є різниця між весняним переведенням, коли доводиться на годину раніше вставати, і осіннім, коли нам цей час "повертають"?

"Ніхто цю різницю не довів, — каже педіатр. — Може, тут спрацьовує інше: восени настають холоди, раніше темніє, а навесні пробуджується природа, зростає світловий день, ось сонливість і не так відчувається. У жовтні ж кожен хоче зігрітися, укутатися, заспокоїтися, поспати довше, тому, можливо, людина відчуває себе ослабленою. Тому влаштуйте для себе і своїх близьких будь-якого віку кілька полегшених днів — і тоді ні капризи, ні депресії вас не торкнуться!".

Раніше "Телеграф" розповідав, як пропонувала адаптуватися до переходу на зимовий час ексміністр МОЗ Уляна Супрун.