"Я не ідеаліст": Ляшко визнав проблеми медреформи в Україні

В Україні поліклініки та лікарні все більше діджиталізуються, але на поточному етапі є проблеми.

Серед моментів, на які в зв’язку з медичною реформою скаржаться люди — нюанси з електронними лікарняними. Їх з жовтня ввели в країні.

Про це розповів "Радіо Свобода" міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що процедура стала набагато простіше і для працівника, і для роботодавця. Всі дані вносять в електронну систему охорони здоров’я і вони відразу надходять в "Пенсійний фонд". У своєму особистому кабінеті роботодавець може все відстежити. Але при цьому на роботу системи надходять скарги на "гарячу лінію" через що вона перейшла на цілодобовий режим роботи.

Ляшко зазначив, що очікував збоїв на перших порах і для повного налагодження процесу необхідно щоб лікарі перебудувалися і почали працювати як більшість.

Він також зазначив, що первинка — поліклініки також повинні підлаштовуватися під зміни. Тих, хто не вчиться володіти комп’ютерами або іншим сучасним обладнанням скоро потіснять більш компетентні колеги.

Серед планів Міністерства він назвав пост-чеки, коли в кінці місяця людині будуть повідомляти, скільки держава заплатила за її візит до лікаря.

Раніше "Телеграф" писав про особливості оформлення електронних лікарняних в Україні.