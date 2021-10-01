Лікарняні в Україні стали видавати по-новому: покрокова інструкція

Планується, що за допомогою електронних лікарняних Україна заощадить близько 4 млрд гривень

З 1 жовтня Україна повністю переходить на електронні лікарняні, для оформлення яких потрібно вносити особисті дані в електронну систему охорони здоров’я.

Про те, як відтепер працюватиме новинка і які кроки зробити для оформлення документа, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

Чиновник каже, що реформувати цю систему намагалися майже 10 років, і тепер послуга стане доступнішою для українців і заощадить більше 4 млрд бюджетних гривень.

"Працює це так. Після обстеження пацієнта лікар формує медичний висновок. Він створює його в Реєстрі та запевняє електронним підписом. Пацієнт отримує смс, — пояснює кроки Федоров. — Далі документ потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності — документ, по якому нараховуються виплати. Пацієнт отримує друге смс. А роботодавець бачить ваш документ на порталі ПФУ. Все швидко і максимально автоматично".

Приклад повідомлень при оформленні Е-лікарняних

Міністр каже, що перехідний етап в рамках даної реформи почався цього літа: до системи Е-лікарняних підключилися практично всі лікарні, а люди оформили майже мільйон таких документів.

Тим, хто не зможе впоратися з новинкою самостійно (наприклад, пенсіонери), допомагатимуть медики, які пройшли спеціальне онлайн-навчання.

Нагадаємо, впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією, так як електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар видав лікарняних листів.

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