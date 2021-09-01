Декларації, субсидії і нові лікарняні: які головні зміни чекають українців у вересні (інфографіка)

Що зміниться в житті українців з початком осені.

Ось і закінчилося літо, а це значить, що українців чекають ряд змін в повсякденному житті.

"Телеграф" вирішив нагадати про основні з них.

Найбільш очевидною зміною стане те, що з 1 вересня традиційно починається навчальний рік. Однак цього разу можливі певні зміни у форматі навчання. Зокрема, навчання в класах буде проводитися лише якщо область знаходиться в "зеленій зоні", або якщо навчальний заклад має не менше 80% вакцинованого персоналу.

Що стосується карантинних обмежень в Україні, то їх продовжили до 1 жовтня. Також зміни торкнуться роботи медичних установ, адже з першого дня осені вони будуть зобов’язані видавати електронні лікарняні.

З початком нового місяця українці зможуть добровільно задекларувати свої доходи і тим самим вивести свої капітали з тіні, якщо такі є.

Головні зміни вересня

Також у вересні закінчується період перепризначення субсидій. Їх розмір змінювати не стануть, однак право їх отримувати доведеться доводити.