Декларації, субсидії і нові лікарняні: які головні зміни чекають українців у вересні (інфографіка)
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Що зміниться в житті українців з початком осені.
Ось і закінчилося літо, а це значить, що українців чекають ряд змін в повсякденному житті.
"Телеграф" вирішив нагадати про основні з них.
Найбільш очевидною зміною стане те, що з 1 вересня традиційно починається навчальний рік. Однак цього разу можливі певні зміни у форматі навчання. Зокрема, навчання в класах буде проводитися лише якщо область знаходиться в "зеленій зоні", або якщо навчальний заклад має не менше 80% вакцинованого персоналу.
Що стосується карантинних обмежень в Україні, то їх продовжили до 1 жовтня. Також зміни торкнуться роботи медичних установ, адже з першого дня осені вони будуть зобов’язані видавати електронні лікарняні.
З початком нового місяця українці зможуть добровільно задекларувати свої доходи і тим самим вивести свої капітали з тіні, якщо такі є.
Також у вересні закінчується період перепризначення субсидій. Їх розмір змінювати не стануть, однак право їх отримувати доведеться доводити.
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