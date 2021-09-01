Декларации, субсидии и новые больничные: какие главные изменения ждут украинцев в сентябре (инфографика)
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Что изменится в жизни украинцев с началом осени.
Вот и закончилось лето, а это значит, что украинцев ждут ряд перемен в повседневной жизни.
"Телеграф" решил напомнить об основных из них.
Наиболее очевидной переменой станет то, что с 1 сентября традиционно начинается учебный год. Однако в этот раз возможны определенные изменения в формате обучения. В частности, обучение в классах будет проводиться лишь если область находится в "зеленой зоне", либо если учебное заведение имеет не менее 80% вакцинированного персонала.
Что касается карантинных ограничений в Украине, то их продлили до 1 октября. Также изменения затронут работу медицинских учреждений, ведь с первого дня осени они будут обязаны выдавать электронные больничные.
С началом нового месяца украинцы смогут добровольно задекларировать свои доходы и тем самым вывести свои капиталы из тени, если таковые имеются.
Также в сентябре заканчивается период переназначения субсидий. Их размер изменять не станут, однако право их получать придется доказывать.
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