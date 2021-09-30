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Україна з жовтня остаточно переходить на електронні лікарняні: як їх отримати

Автор
Тетяна Гулеватая
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Автор
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З 1 жовтня паперові лікарняні видаватися не будуть Новина оновлена 30 вересня 2021, 22:10
З 1 жовтня паперові лікарняні видаватися не будуть

Всі лікарняні будуть оформляти зі внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Українцям видаватимуть тільки електронні лікарняні.

Про це повідомляє в Telegram голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.

Так як електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар видав лікарняних листів. Адже кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Як отримати лікарняний онлайн:

  • Пацієнт приходить до лікаря на огляд;
  • Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом;
  • Пацієнт отримає повідомлення від E-health;
  • Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ;
  • Там формується електронний листок непрацездатності — "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".

Відзначимо, скоро українцям дадуть можливість надати згоду на використання свого тіла для донорства органів після смерті.

Теги:
#Михайло Радуцький #Лікарняні
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