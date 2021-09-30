Україна з жовтня остаточно переходить на електронні лікарняні: як їх отримати
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Всі лікарняні будуть оформляти зі внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.
Українцям видаватимуть тільки електронні лікарняні.
Про це повідомляє в Telegram голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За словами Радуцького, впровадження електронних лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.
Так як електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар видав лікарняних листів. Адже кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.
Як отримати лікарняний онлайн:
- Пацієнт приходить до лікаря на огляд;
- Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом;
- Пацієнт отримає повідомлення від E-health;
- Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ;
- Там формується електронний листок непрацездатності — "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".
Відзначимо, скоро українцям дадуть можливість надати згоду на використання свого тіла для донорства органів після смерті.
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